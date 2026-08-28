Acosta sufre el viernes en Aragón: "Es más difícil de lo que esperaba"

Como es habitual en él, Pedro Acosta es el primero en resistir al dominio de Ducati y Aprilia en el Gran Premio de Aragón. Pero el piloto de KTM no pudo medirse realmente a sus rivales este viernes, al ocupar la octava posición, por detrás de diferentes representantes de las dos marcas italianas.

Junto con Johann Zarco, es uno de los dos únicos pilotos con plaza asegurada en la Q2 sin tener ni una Desmosedici ni una RS-GP, y hace un balance bastante dispar de su jornada, especialmente porque no dispone del neumático delantero que le daba las mejores sensaciones la temporada pasada. Así se le vio caerse al inicio de la jornada, sin consecuencias.

"Podría haber sido un día mejor, pero podría haber sido mucho peor", comentó Acosta ante la prensa internacional, entre ella Motorsport.com. "Por un lado, estoy contento porque hemos mejorado la moto entre los FP1 y los Entrenamientos, y espero que podamos progresar mañana. Es más difícil de lo que esperaba, sinceramente."

"El año pasado hice la carrera con el duro delante, y no tenemos ese neumático este año. Me daba un poco más de apoyo y eso es exactamente lo que me ha faltado hoy. Hay que dar un pequeño paso atrás, entender qué pasa en los datos, también en comparación con las otras KTM, y ver qué podemos hacer."

Pedro Acosta tuvo una caída en la FP1. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta está en una situación "no excelente" con una moto que desliza demasiado en las fases de frenada: "Tengo muchas dificultades con la estabilidad delantera y tengo más subviraje. Por eso rodé con el duro delante el año pasado. Espero que mañana sea mejor."

La situación no se ve facilitada por una pista polvorienta, en la que el nivel de agarre no era muy alto este viernes: "Sinceramente, estoy bastante sorprendido de que sea bastante bajo. Pero batimos el récord de la pista, así que es difícil de entender."

"Está un poco sucia. Cuando sigues a alguien en la recta opuesta, se levanta mucha arena. Espero que mañana la pista esté un poco más limpia y que sea un poco mejor. Si te sales un poco largo, estás un poco al límite."

Pedro Acosta a du mal à contrôler sa KTM au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esa larga recta favorece la potencia y sabemos que KTM pudo intervenir en sus motores desde Silverstone, para corregir el problema que provocaba cortes repentinos. El procedimiento que también permitió dejar los propulsores como nuevos.

Acosta, sin embargo, no ha notado ningún cambio en su motor: "Es el mismo. Nada ha cambiado. Buscamos la fiabilidad, no el rendimiento. Es importante terminar las carreras."