Entrevista con Pedro Acosta: Las frustraciones, el futuro, su estilo y más
En una entrevista exclusiva, Pedro Acosta aborda todos los temas, desde su salida de KTM hasta su llegada a Ducati, pasando por cuestiones más personales, como su determinación por ganar y su relación con el miedo.
Justo después de las vacaciones y antes de volver a subirse a la moto en Silverstone –terminó el quinto–, Pedro Acosta (Murcia, 22 años) pasó por el estudio de Motorsport.com para charlar en profundidad de la que será su última temporada como bandera de KTM en el Mundial de MotoGP. El año que viene vestirá de rojo y su referencia será Marc Márquez, que ya le espera.
Pregunta. En el parón del verano se fue a Estados Unidos. ¿Pudo desconectar de la tensión de la primera mitad de temporada?
Respuesta. Estas han sido las primeras vacaciones de verdad que me tomo en mi vida. La primera parte del año fue bastante dura, con todos los problemas técnicos que tuvimos. Así que dije: “Vale, me voy a Estados Unidos a intentar disfrutar con unos amigos”. También fui a una carrera de NASCAR, que era una de las cosas que tenía en mi lista de pendientes. Lo disfruté mucho; normalmente, cuando voy a esa parte del mundo me lo paso muy bien. La verdad es que estuvo genial.
P. ¿Se considera una persona de éxito?
R. No me considero una persona de éxito para nada. A ver, es verdad que logré muchas cosas al comenzar mi carrera. Gané pronto el título de Moto3 y luego, el de Moto2. Fue todo demasiado rápido, y en mi cuarta temporada en el Mundial ya estaba en MotoGP, con los mayores. Por esa parte sí es verdad que tuve éxito y muy rápido, pero por otro lado me falta lo que he querido toda mi vida, que es ganar en MotoGP. Estamos en el buen camino.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
P. A diferencia de otros deportistas de su generación, a quienes les encanta exhibir los juguetes o cosas materiales que les proporciona ese éxito, no hay una foto suya con un superdeportivo, o en la cubierta de un yate. ¿Es una cuestión de privacidad o de estilo de vida?
R. A mí me gusta mostrarle a la gente la persona que realmente soy. Es fácil que a uno se le despeguen los pies del suelo, y yo quiero pensar que los míos siguen allí, en la tierra. En mi casa nadie me da opción de que me pase eso y me ponga a volar. Aunque es verdad que tengo mis caprichos: el año pasado me compré una autocaravana y ahora me paso mucho tiempo conduciendo y durmiendo en lagos y esas cosas. Puede que ese sea mi tipo de lujo. Con mi primer sueldo me compré una furgoneta para ir a entrenar, pero dormía en los asientos hasta que un día, en Barcelona, casi me congelo de frío. Allí dije: “Vale, a lo mejor va siendo hora de gastarme algo más y comprarlo algo un poco más sofisticado”.
P. Tras seis temporadas vinculado a KTM, ha tomado la decisión de salir de la fábrica austriaca a final de año. ¿Se siente en paz con la marca?
R. No del todo. Creo que KTM ha dado todo lo que tenía en cada momento de mi carrera y en cada etapa de nuestra relación. Pero he llegado a un punto en el que necesito un nuevo reto. No quiero que esto suene a presuntuoso, pero desde que llegué a MotoGP he sido la primera KTM de la parrilla. Quizás necesito un nuevo desafío o algo que me devuelva un poco la chispa. KTM me dio la oportunidad de ganar el campeonato de Moto3 y todas las herramientas para intentar ganar el de Moto2. Si la posibilidad de hacer una moto competitiva estuviera más cerca, tal vez me habría quedado. Por desgracia, eso no es así.
P. Vamos, que se le agotó la paciencia.
R. Seguramente, sí. He creído en este proyecto durante tres años, y le he dado una oportunidad tras otra. Pero creo que puedo llegar más lejos, y por eso tomé la decisión de marcharme.
P. La gente de su alrededor subraya que usted vive solo por y para ganar. Pero en MotoGP aún no lo ha conseguido. ¿Cómo gestiona esa frustración?
R. El año pasado no fue fácil de gestionar. Sobre todo, porque yo seguía pensando que si no ganaba era por culpa mía. Y cuando algo es
responsabilidad tuya cuesta todavía más quitarte de encima ese estrés. La persona que más me ayudó a entender que seguramente el problema no era yo, fue Carmelo Morales, mi entrenador. Él tiene otro punto de vista sobre las carreras, y eso fue clave para entender que existía una limitación clara. El problema era que le estaba pidiendo a la moto mucho más de lo que era capaz de dar, y cada vez que lo hacía acababa en el suelo. Sin ser mi estilo, llegó un momento en el que tuve que empezar a reflexionar y decir: “Vale, un top 5 no está tan mal. Y el día que seamos competitivos podremos luchar por un podio”. Principalmente, por esa razón este año estoy siendo mucho más competitivo. Incluso con los problemas de la primera parte de la temporada, habitualmente estuve cerca de los tres primeros.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
P. Su debut en MotoGP vino acompañado de una enorme atención mediática y comparaciones continuas con Marc Márquez. ¿Llegó a afectarle esa presión?
R. No creo que eso me afectara. No soy una persona que lea demasiado sobre mí, y tengo a mi alrededor a gente que es muy sincera y que me dice las cosas a la cara. Esas expectativas han estado ahí desde el primer día; en Moto3 ya me comparaban con Marc. Creo que di un paso enorme de madurez de Moto2 a MotoGP. En mi primer año en Moto2 lo quise conseguir todo demasiado deprisa, pero me faltaba madurez. En mi primera temporada en Moto2 ya tenía en mi cabeza intentar ganar el título. En Moto3, en cambio, simplemente pensaba en ir acumulando puntos. En MotoGP he sabido gestionar las expectativas de otra forma.
P. La próxima temporada pasará a formar parte del garaje oficial de Ducati, que es la referencia. Allí no hay excusas.
R. Sinceramente, estoy bastante contento por eso. Ahora mismo tengo muchos interrogantes sobre cómo irá. Yo no soy alguien que habitualmente señale a los demás para dejar claro que algo no es culpa mía. Puede que el año que viene pase eso, ya no haya excusa, y que si las cosas no van bien sea por culpa mía. Eso es algo que me hace muy feliz. Soy un tío muy directo, incluso conmigo mismo, y esto solo va a traer cosas positivas para mi carrera.
Gigi Dall'Igna felicita a Acosta durante el pasado GP de Hungría; el ingeniero italiano es el gran valedor del español en Ducati
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
P. Compartirá taller con Márquez, que ha dominado a todos los compañeros que ha tenido. ¿Qué le lleva a pensar que usted podrá romper ese patrón?
R. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en ese box, pero no tengo ninguna presión. Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy empezando la mía. Él conoce a todo el mundo en la fábrica y yo necesitaré tiempo para adaptarme a un garaje completamente italiano, tras seis años en KTM. Estoy frente a un capítulo completamente nuevo, de modo que no tengo presión. Por suerte estaré allí, al menos, dos años, así que tendré tiempo para coger el ritmo en el primero, y ver qué pasa en el segundo.
P. ¿Cómo imagina su desembarco en Ducati? ¿No cree que su llegada allí, al lado de Márquez, guarda similitudes con la de Jorge Lorenzo a Yamaha, en 2008, cuando allí mandaba Valentino Rossi?
R. Podría ser, aunque nunca me lo había planteado. Estoy muy agradecido a Ducati por dejarme formar parte de su proyecto, a pesar de no haber ganado todavía una carrera en MotoGP. En aquel momento, Lorenzo era el dominador en 250cc, y yo ya llevo tres años en MotoGP. No tengo ninguna expectativa; simplemente llegar el martes después de Valencia ya ver qué puedo hacer.
P. ¿Ha cambiado su percepción de Márquez después de haber coincidido y peleado con él en pista?
R. No mucho, la verdad. Lo que más me ha impresionado de Marc es todo lo que ha tenido que sufrir para recuperar su corona de campeón. Hablamos de un piloto que estuvo más de una década en la fábrica más grande del mundo, ganando muchísimos títulos. Lo mucho que ha sufrido sin tener ninguna necesidad —porque ya no tenía nada que demostrar— muestra una capacidad de sufrimiento que no habíamos visto antes en él. La fuerza mental que demostró para regresar después de tantas lesiones es lo que más me impresiona de él.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
P. En un Mundial donde predomina la cordialidad entre pilotos, usted siempre ha mantenido una postura distante respecto a ese buen rollo. ¿Se siente la oveja negra de la familia?
R. Podría ser. O, también, el tipo que no sigue la tónica dominante. Entiendo que la mayoría de los pilotos sean cercanos entre ellos, y que puedas tener una conversación con cualquiera de ellos. Pero todos estamos aquí persiguiendo el mismo sueño, y es muy difícil tener una relación sincera con alguien que quiere exactamente lo mismo que tú. Por cumplir su sueño, ese rival sería capaz de matar deportivamente a cualquiera. Y, si yo no puedo ser sincero contigo, prefiero dar un paso atrás y mantener cierta distancia.
P. Tengo la sensación de que ese buen rollo que hay favorece a los pilotos con un tipo de carácter, y penaliza a otros, algo menos agresivos.
R. Puede darse. Nunca he tenido amigos en el paddock, y me alegro de que así sea porque, de este modo, no tengo miramientos con nadie al adelantar. En el pasado, las grandes rivalidades (Rossi-Biaggi, Crivillé-Doohan, Rossi-Márquez) no eran relaciones fáciles. Quizás este sea el toque picante que le falta ahora mismo a MotoGP.
P. ¿Qué sintió en los momentos posteriores al accidente que sufrió con Alex Márquez en Montmeló?
R. Pues nada bueno, la verdad. En este tipo de situaciones, cuando tienes los niveles de adrenalina tan altos, no piensas con mucha claridad. Nunca me había visto involucrado en un accidente de ese tipo. Incluso después de la carrera me era difícil recordad con detalle qué había pasado, se me habían olvidado algunas partes.
El accidente de Alex Márquez, de Gresini Racing y Pedro Acosta, de Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
P. ¿Aún tiene lagunas de lo que ocurrió?
R. Ahora tengo muy claro lo que pasó. Sabemos el riesgo que conlleva lo que hacemos, pero seguramente no fue lo más inteligente el relanzar la carrera por dos veces, porque después hubo el accidente en el que se vieron envueltos Zarco, Pecco y otros corredores. Tenemos que concentrarnos muchas veces, y es muy fácil perder el foco después de dos banderas rojas. A veces, los pilotos no pensamos con claridad o tomamos la decisión más acertada. Es verdad que el show siempre tiene que continuar, pero sin pilotos no hay show.
P. Muy pocos pilotos han admitido haber sentido miedo encima de la moto. ¿Hay algo que le asuste a usted fuera de la pista?
R. Muchas cosas. Me asustan mucho los insectos grandes. En la pista, tengo que decir que nunca he sentido miedo. Cuando compites desde niño, ir en moto es algo natural.
P. ¿Ni siquiera cuando ve que está a punto de caerse?
R. No, porque tienes incorporado que eso es parte del juego. He sufrido caídas fuertes, pero nunca dudé de volver a subirme a la moto al día siguiente. Es parte del juego y lo que he querido toda mi vida.
P. Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio harán el camino opuesto a usted: se bajarán de una Ducati para subirse a una KTM. ¿Hay algo que deban saber?
R. Prefiero que lo descubran por sí mismos. Trabajarán con gente increíble. En mis tres primeros años en MotoGP he tenido la suerte de trabajar con personas como Dani Pedrosa. Tener la posibilidad de charlar con una leyenda como él me ha ayudado en según qué aspectos, como, por ejemplo, la gestión de las gomas. KTM está creciendo otra vez, y Alex y Diggia se lo pasarán bien.
P. ¿Y qué es lo que más echará de menos de KTM?
R. Las relaciones humanas de todos estos años. En las categorías inferiores, a pesar de estar bajo el paraguas de Ajo Motorsport, aquello era el equipo de fábrica de KTM. Echaré de menos a las personas, pero voy a un taller que ha trabajado con muchos campeones, y creo que será divertido descubrir un mundo nuevo.
P. ¿Sigue lo que pasa en la Fórmula 1?
R. No mucho, la verdad. Soy seguidor de Verstappen y de Piastri, a quien conozco personalmente. Me gusta mucho su carácter y cómo ve las carreras.
P. ¿Qué opinión le merece la transformación del Mundial de MotoGP y su tendencia a ir hacia un estilo de evento similar al de la Fórmula 1?
R. Parece que a los aficionados les está gustando. Los pilotos participamos ahora en muchos más actos sociales con los seguidores, pero si eso sirve para que el deporte crezca, pues es justo lo que necesitábamos. Me acuerdo de que, en España, hace diez o 12 años, ibas a un bar un domingo por la mañana y tenían puesto MotoGP en la tele. Ahora es más difícil que eso pase. Si estas iniciativas sirven para que MotoGP vuelva a crecer en España, en Europa y en el mundo, me parece estupendo.
Mira: Entrevista con Pedro Acosta: qué espera de su futuro en Ducati con Márquez
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