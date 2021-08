GALERÍA: las mejores imágenes de las 24h de Le Mans 2021

Aspectos de la parrilla de salida 1 / 86 Foto de: Rainier Ehrhardt

Parilla de Le Mans 2021 2 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Parrilla de Le Mans 2021 3 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Takuma Aoki, Association Srt41 4 / 86 Foto de: Rainier Ehrhardt

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2, Tatiana Calderón, Sophia Floersch, Beitske Visser 5 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Aspectos de la parrilla de salida 6 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Aspectos de la parrilla de salida 7 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Aspectos de la parrilla de salida 8 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Aspectos de la parrilla de salida 9 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#20 High Class Racing Oreca 07 - Gibson LMP2, Dennis Andersen, Ricky Taylor, Marco Sørensen remains static on the grid as other cars begin their formation lap 10 / 86 Foto de: Rainier Ehrhardt

Mission H24 Hidrógeno 11 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Trofeo con un coche Toyota de época 12 / 86 Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg 13 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Takeshi Kimura, Scott Andrews, Mikkel Jensen 14 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#55 Spirit Of Race Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Duncan Cameron, David Perel, Matthew Griffin 15 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#55 Spirit Of Race Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Duncan Cameron, David Perel, Matthew Griffin 16 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Thomas Flohr, Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci 17 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Fans en Le Mans 18 / 86 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki 19 / 86 Foto de: Marc Fleury

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am, Michael Wainwright, Benjamin Barker, Tom Gamble 20 / 86 Foto de: Marc Fleury

Choque de #72 Hub Auto Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Dries Vanthoor, Alvaro Parente, Maxime Martin 21 / 86 Foto de: Marc Fleury

#88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am of Julien Andlauer, Dominique Bastien, Lance Arnold 22 / 86 Foto de: Eric Le Galliot

Safety car 23 / 86 Foto de: Paul Foster

Choque del #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar 24 / 86 Foto de: Paul Foster

Miembro del #30 Duqueine Team Oreca 07 - Gibson LMP2, en pits con un letrero 25 / 86 Foto de: Paul Foster

Mecánico de lavando un neumático 26 / 86 Foto de: Paul Foster

#99 Proton Competition Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am, Harry Tincknell, Florian Latorre, Vutthikorn Inthraphuvasak 27 / 86 Foto de: Paul Foster

#72 Hub Auto Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Dries Vanthoor, Alvaro Parente, Maxime Martin 28 / 86 Foto de: Paul Foster

#38 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Roberto Gonzalez, Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson 29 / 86 Foto de: Paul Foster

Acciones nocturnas 30 / 86 Foto de: Paul Foster

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am, Michael Wainwright, Benjamin Barker, Tom Gamble 31 / 86 Foto de: Paul Foster

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 32 / 86 Foto de: Paul Foster

#28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist 33 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 34 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 35 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 36 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 37 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 38 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi 39 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 40 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Mecánicos en Le Mans 41 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Comisarios en Le Mans 42 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Amanecer en Le Mans 43 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Acción nocturna en Le Mans 2021 44 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Acción nocturna en Le Mans 2021 45 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Tommy Milner, Nicholas Tandy, Alexander Sims 46 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#39 SO24-Dirob By Graff Oreca 07 - Gibson LMP2, Vincent Capillaire, Arnold Robin, Maxime Robin 47 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#84 Association Srt41 Oreca 07 - Gibson Innovative Car, Takuma Aoki, Nigel Bailly, Matthieu Lahaye 48 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#84 Association Srt41 Oreca 07 - Gibson Innovative Car, Takuma Aoki, Nigel Bailly, Matthieu Lahaye 49 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera 50 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Takeshi Kimura, Scott Andrews, Mikkel Jensen 51 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Daniel Serra, Miguel Molina, Sam Bird 52 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Pro, Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki 53 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez and #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 54 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#388 Rinaldi Racing Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Pierre Ehret, Christian Hook, Jeroen Bleekemolen 55 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#48 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson LMP2, Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Patrick Pilet 56 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am, Michael Wainwright, Benjamin Barker, Tom Gamble 57 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19 LMGTE Am, Michael Wainwright, Benjamin Barker, Tom Gamble 58 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 59 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Inicio, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López , #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 60 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 61 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 62 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Oficiales de pista de las 24h de Le Mans 63 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2, Tatiana Calderón, Sophia Floersch, Beitske Visser 64 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2, Tatiana Calderón, Sophia Floersch, Beitske Visser 65 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Ganadores #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López, segundo lugar #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 66 / 86 Foto de: Rainier Ehrhardt

Coche de #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 67 / 86 Foto de: Rainier Ehrhardt

LMGTE Am ganadores François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO 68 / 86 Foto de: Rainier Ehrhardt

Ganadores #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 69 / 86 Foto de: Marc Fleury

Ganadores #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López, segundo lugar #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 70 / 86 Foto de: Marc Fleury

#95 TF Sport Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am, John Hartshorne, Oliver Hancock, Ross Gun and #777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am, Satoshi Hoshino, Tomonobu Fujii, Andrew Watson 71 / 86 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images

#28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Tom Blomqvist 72 / 86 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Ferdinand Habsburg 73 / 86 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 74 / 86 Foto de: Nick Dungan / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 75 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla 76 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Podio Hypercar: #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson Hypercar, Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 77 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Podio LMGTE Am: #33 TF Sport Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am, Ben Keating, Dylan Pereira, Felipe Fraga, #83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, #80 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Matteo Cressoni, Rino Mastronardi, Calum Illot 78 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Come Ledogar 79 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 80 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 81 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 82 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez and #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 83 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Bandera de Toyota Gazoo Racing en Le Mans 84 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images

Los ganadores: #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez 85 / 86 Foto de: JEP / Motorsport Images