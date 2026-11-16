IndyCar

Repaso de la temporada 2026 de IndyCar: Meyer Shank Racing

Felix Rosenqvist le dio al equipo su segundo Borg-Warner Trophy en la definición más ajustada en la historia de las Indy 500, pero los problemas de fiabilidad y las oportunidades perdidas dejaron a los dos autos de MSR fuera de los ocho primeros en puntos

Joey Barnes

Publicado: 16 nov 2026, 23:05

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Felix Rosenqvist, Meyer Shank Racing, at WeatherTech Raceway Laguna Seca

Foto de: Penske Entertainment

La temporada 2026 de la IndyCar Series fue un año de logros inmortales y de persistentes "qué habría pasado si" para Michael Shank Racing (MSR). En el segundo año de su resonante alianza técnica con Chip Ganassi Racing (CGR), la organización con sede en Ohio alcanzó la cima del automovilismo de monoplazas en mayo, mientras mostraba con frecuencia una velocidad de clasificación de punta a lo largo de las 18 fechas. Sin embargo, pese a todo el champagne rociado en el Brickyard, el panorama más amplio del campeonato estuvo marcado por problemas de fiabilidad, oportunidades perdidas y la inminente salida del piloto que le dio al equipo su triunfo más importante.

Al iniciar su tercera temporada al volante del Honda #60 de MSR, Felix Rosenqvist cargaba con las expectativas de un líder de equipo después de igualar en 2025 el mejor resultado de su carrera en el campeonato, con un sexto puesto. El comienzo de 2026, sin embargo, puso a prueba ese impulso. En las primeras cuatro fechas —incluidas St. Petersburg, Phoenix y el evento inaugural en las calles de Arlington— Rosenqvist tuvo dificultades para convertir el ritmo en resultados y no logró entrar en el top 10 en ninguna de las primeras cuatro carreras de la temporada.

El cambio de rumbo comenzó en abril en las calles de Long Beach. Al regresar al escenario de la primera pole position de MSR dos años antes, el especialista sueco en circuitos callejeros obtuvo el NTT P1 Award y lideró dos tercios de la carrera antes de conformarse con el segundo puesto detrás de Alex Palou, de CGR, asegurando su primer podio del año y el del equipo.

Un mes más tarde, todo encajó en el Indianapolis Motor Speedway. Aproximadamente dos semanas después de convertirse en padre, Rosenqvist sorteó una caótica bandera roja en el final de la carrera y una secuencia de relanzamiento, pasando de tercero a primero para superar a Team Penske de David Malukas por 0.0233 segundos, el final más ajustado en la historia de las 500 Millas de Indianápolis. La victoria significó el esperado primer triunfo de Rosenqvist en la Indy 500, su segunda victoria en IndyCar y el segundo Borg-Warner Trophy de MSR tras el hito conseguido por Helio Castroneves en 2021.

Pese a la euforia de mayo, la regularidad durante el tramo de verano resultó esquiva. Rosenqvist siguió siendo letal a una vuelta —sumó una segunda pole position en Portland International Raceway en agosto al superar a Palou por 0.018 segundos camino a terminar segundo, y luego clasificó tercero para la final de Laguna Seca— y lideró 168 vueltas a lo largo de la temporada. Sin embargo, una serie de contratiempos a mitad de año lo limitó a solo siete finales dentro del top 10 en 18 largadas. Un cuarto puesto en WeatherTech Raceway Laguna Seca cerró su etapa de tres años con MSR, dejándolo noveno en la clasificación final con 412 puntos antes de su regreso a Schmidt Peterson Motorsports para 2027.

Felix Rosenqvist, Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda

Photo by: Justin Casterline / Getty Images

Del otro lado del garaje, la segunda temporada de Marcus Armstrong en el Honda #66 de MSR fue un caso de manual de resultados que no reflejaron el rendimiento de fondo. El neozelandés de 26 años se consolidó como una amenaza habitual para el top 10 durante la primera mitad del calendario, ubicado dentro de los diez primeros en puntos después de siete de las primeras nueve fechas.

Armstrong tuvo un papel de apoyo clave durante el gran día de MSR en las 500 Millas de Indianápolis, siguiendo la misma secuencia estratégica que Rosenqvist y peleando en la punta antes de llegar quinto después de liderar en el relanzamiento de la última vuelta. Menos de un mes después, en Road America, Armstrong parecía encaminado a lograr finalmente su primera victoria en IndyCar. Tras largar tercero, controló las etapas finales de la carrera hasta que comenzó a aparecer un problema mecánico, lo que permitió a Christian Lundgaard superarlo cuando quedaban menos de cuatro vueltas; momentos más tarde, el motor Honda de Armstrong se rompió mientras marchaba segundo, convirtiendo un podio asegurado en un abandono y un 24° puesto.

Aquella tarde en Elkhart Lake desencadenó una dura caída de verano. En un tramo de siete carreras en el corazón del calendario, Armstrong registró un promedio de llegada de 19.7, condicionado por al menos tres fallas mecánicas y contratiempos inoportunos en el pitlane. Incluso cuando la velocidad era evidente —como al clasificar quinto en el nuevo circuito callejero de Washington, D.C.— convertirla en resultados concretos resultó difícil. Rescató algo de impulso en la final de Laguna Seca, avanzando de octavo a séptimo, lo que lo dejó 14° en el campeonato con 320 puntos, dos top cinco y siete top 10, todavía en busca de su primera victoria tras 64 largadas.

Marcus Armstrong, Meyer Shank w/ Curb-Agajanian

Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Mientras tanto, el copropietario del equipo, Castroneves, regresó con el #06 para su aparición anual en las 500 Millas de Indianápolis, pero su "Drive for Five" terminó temprano en el 25° puesto por un abandono mecánico a solo seis vueltas del final.

La conclusión de la campaña 2026 marca un cambio estructural importante para Meyer Shank Racing. Con la salida de Rosenqvist para volver a Arrow McLaren, los copropietarios del equipo, Michael Shank y Jim Meyer, promovieron a Armstrong al coche insignia #60 como líder de facto del equipo.

Para ocupar el asiento #66, MSR fichó a Mick Schumacher procedente de Rahal Letterman Lanigan Racing después de su campaña de debut en IndyCar. Aunque Schumacher terminó 23° en la clasificación de 2026, consiguió el reconocimiento de Rookie of the Year de la Indy 500 e impresionó en óvalos con cuartos puestos en clasificación en Phoenix y Milwaukee, además de un octavo lugar en Nashville.

Respaldado por la continuidad de la asociación técnica con Ganassi y por la unidad de potencia campeona de Honda, MSR llega a 2027 con la tarea de combinar la velocidad pura de Armstrong en circuitos permanentes y callejeros con el potencial de Schumacher en su segundo año, y de demostrar que su triunfo de 2026 en el Brickyard fue un trampolín y no un techo.

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