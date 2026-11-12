IndyCar

Repaso de la temporada 2026 de IndyCar: Rahal Letterman Lanigan Racing

Podios aislados y triunfos en clasificación marcaron un año de transición para RLL, allanando el camino para una importante reestructuración de cara a 2027

Joey Barnes

Edited: 13 nov 2026, 2:31

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La temporada 2026 de la IndyCar Series fue un año de transición, incorporaciones de alto perfil y destellos intermitentes de velocidad para Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Aunque el equipo mostró un ritmo competitivo en pistas específicas —particularmente en circuitos ruteros—, la consistencia siguió siendo un objetivo esquivo a lo largo de un desafiante calendario de 18 carreras.

Detrás de escena, el presidente del equipo, Jay Frye, siguió dando forma a la infraestructura operativa, incorporando a veteranos como Brian Barnhart como vicepresidente senior de operaciones y estratega de carrera, Gavin Ward como asesor especial y Kyle Sagan como responsable de paradas en boxes, entre otros. En el plano de los pilotos, el ex piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher se sumó a la organización como su fichaje más reciente de alto perfil, ubicándose junto al veterano Graham Rahal y al piloto de segundo año Louis Foster para completar la alineación.

En general, la temporada de RLL se caracterizó por un marcado contraste entre una fuerte velocidad a una vuelta en clasificación y ocasionales opciones de podio en circuitos ruteros, frente al desafío constante de encontrar un impulso sostenido, fin de semana tras fin de semana, a lo largo de todo el calendario de 18 rondas.

Como referente del equipo, Graham Rahal extrajo el máximo rendimiento cada vez que el chasis encontró su ventana de funcionamiento preferida en circuitos ruteros y callejeros. Marcó su campaña con tres podios muy trabajados, comenzando en Barber Motorsports Park, donde ejecutó una clase magistral de conservación de neumáticos para terminar tercero en el Children’s of Alabama Indy Grand Prix. Repitió ese éxito en el circuito rutero de Indianapolis Motor Speedway, superando un Sonsio Grand Prix caótico y cargado de estrategia para llevarse otro trofeo de tercer lugar. Su tercer podio llegó durante una actuación combativa en condiciones difíciles en las calles de Detroit. También estuvo firmemente en la pelea por el podio hasta la parte final de la carrera en Road America antes de que un contacto en los últimos giros lo hiciera caer en el clasificador.

A pesar de esos destellos de su mejor versión, la inconsistencia general en la zona media y las ventanas de puesta a punto fluctuantes a lo largo de las 18 rondas lo dejaron con tres podios y seis top 10 camino al 16° puesto en la clasificación final, con 302 puntos.

Tras su campaña de 2025 como Novato del Año de IndyCar, el piloto de segundo año Louis Foster vivió una temporada de rendimientos dispares. El año del británico mostró una velocidad fulminante a una vuelta, pero también momentos de caída libre en el clasificador como consecuencia de una exigente gestión de los neumáticos. Su fin de semana más destacado llegó en el inaugural Ontario Honda Dealers Indy at Markham, donde dominó el circuito callejero temporal de 12 curvas y 2,19 millas para lograr una pole position contundente, la segunda pole de su joven carrera en IndyCar. El día de la carrera, Foster demostró un ritmo real de punta y estaba construyendo una seria candidatura a una posible primera victoria, enfrascado en una intensa batalla rueda a rueda por el tercer puesto con el eventual ganador de la carrera, Marcus Ericsson, antes de que un costoso choque pusiera fin abruptamente a su tarde.

Aunque la gestión de la degradación de los neumáticos Firestone y la consistencia del ritmo de carrera durante stints completos siguieron siendo un obstáculo constante, logró meterse en el top 10 por primera vez en su carrera. Cerró la campaña con tres top 10, incluido un mejor resultado de séptimo puesto (dos veces: circuito rutero de IMS y Detroit), para terminar 18° en el campeonato con 267 puntos.

Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

En su esperado cambio a tiempo completo a IndyCar después de pasar los dos últimos años en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, Schumacher afrontó una exigente adaptación a monoplazas pesados y sin dirección asistida, además de familiarizarse con los óvalos. Pese a no tener experiencia previa en óvalos, el joven alemán sorprendió al paddock con su rápida adaptación a una vuelta en pistas ovales, destacándose los sábados con impresionantes actuaciones de clasificación dentro de los cuatro primeros en los óvalos de Phoenix y Milwaukee (Carrera 2). En carrera, fue trabajando de manera constante los matices de las batallas en la zona media y la degradación de los neumáticos, hasta lograr su mejor resultado de la temporada con un octavo puesto en el superspeedway de Nashville. Un top 10 también estaba al alcance en el circuito rutero de Indianápolis, antes de recibir una penalización tardía por un contacto con Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing.

Aunque la mayoría de los resultados estuvieron sin duda por debajo de lo deseado, acumuló kilometraje crítico y ganó una experiencia valiosa. Al final, cerró su campaña de novato con solo un top 10, pero también terminó la temporada llamando a la puerta con tres resultados de 13° o mejor en las últimas cuatro carreras, para finalizar 23° en la clasificación del campeonato —primer puesto fuera del Leaders Circle— con 213 puntos.

La temporada 2026 subrayó un tema familiar para la organización: brillantes puestas a punto de ingeniería para circuitos ruteros y callejeros que dieron podios y poles ocasionales, contrastadas con una batalla constante por encontrar un ritmo de carrera sostenible en distintas configuraciones de pista.

De cara al futuro, RLL entra en un nuevo capítulo estructural tras vender una de sus tres franquicias a Dreyer & Reinbold Racing —formando una nueva alianza técnica con DRR en su regreso a tiempo completo—, mientras RLL se reduce a un programa consolidado de dos autos construido alrededor de Rahal y Foster después de la salida de Schumacher a Michael Shank Racing.

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