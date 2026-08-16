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IndyCar Markham

Pato O'Ward penaliza en la parrilla de Markham por cambio de motor

El piloto mexicano arrancará desde la penúltima posición en la parrilla de salida de la carrera del domingo en Markham, Canadá.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Pato O'Ward, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Christian Lundgaard, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Christian Lundgaard, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
David Malukas, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Scott McLaughlin, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
David Malukas, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
David Malukas, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Josef Newgarden, Team Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
David Malukas, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Dennis Hauger, Dale Coyne Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Pato O'Ward, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Dennis Hauger, Dale Coyne Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Pato O'Ward, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Felix Rosenqvist, Meyer Shank con Curb-Agajanian

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Christian Lundgaard, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Pato O'Ward, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Will Power, Andretti Global

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Scott McLaughlin, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Marcus Armstrong, Meyer Shank con Curb-Agajanian

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Alexander Rossi, Ed Carpenter Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
David Malukas, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Felix Rosenqvist, Meyer Shank con Curb-Agajanian

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Marcus Ericsson, Andretti Global

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Kyffin Simpson, Chip Ganassi Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Marcus Ericsson, Andretti Global

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Dennis Hauger, Dale Coyne Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Nolan Siegel, Arrow McLaren

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David Malukas, del equipo Penske

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Scott Dixon, Chip Ganassi Racing

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Josef Newgarden, Team Penske

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David Malukas, del equipo Penske

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Scott McLaughlin, del equipo Penske

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Josef Newgarden, Team Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
David Malukas, del equipo Penske

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Nolan Siegel, Arrow McLaren

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Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing

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David Malukas, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Caio Collet, A.J. Foyt Enterprises

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Scott McLaughlin, del equipo Penske

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Pato O'Ward, Arrow McLaren

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing

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Marcus Ericsson, Andretti Global

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Christian Lundgaard, Arrow McLaren

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Josef Newgarden, Team Penske

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Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing

IndyCar en Markham: el sábado, en fotos
60

Pato O'Ward tuvo una complicada sesión de clasificación el sábado en el nuevo circuito urbano de 12 curvas y 2,19 millas ubicado en Markham, Canadá.

En una jornada cargada de actividad tras la suspensión de la práctica del viernes, O'Ward fue 18º en el primer entrenamiento y luego avanzó hasta el 11º lugar en el segundo ensayo del día.

Sin embargo, durante la clasificación, el piloto de Arrow McLaren recibió una penalización por obstaculizar a Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, después de reincorporarse a la pista tras una salida hacia la zona de escape durante la fase de grupos, lo que lo relegó a la 20ª posición entre los 25 competidores.

"Ha sido muy difícil extraer tiempo por vuelta este fin de semana. Sé que estuvimos muy cerca de poder pasar de ronda. Nadie pudo dejarnos afuera en esa última vuelta individual que todos tuvieron. Mañana simplemente vamos a tener que luchar desde la parte trasera del pelotón. Ha sido un fin de semana estresante en términos de rendimiento", dijo O'Ward.

Debido a su retrasada posición de salida, el equipo decidió realizar ahora un cambio de motor que relegará a O'Ward hasta la 24ª posición de largada, solo por delante de Will Power, quien clasificó penúltimo el sábado y, al igual que su compañero de equipo en Andretti Global, Kyle Kirkwood, también penaliza por un cambio de motor.

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Pato O'Ward, Arrow McLaren

Photo by: Yuan Tian / NurPhoto via Getty Images

"IndyCar Officiating anunció penalizaciones de seis posiciones en la parrilla de largada para los autos N.º 5 de Arrow McLaren y N.º 26 y N.º 27 de Andretti Global por cambios de motor no aprobados tras la clasificación de ayer en las calles de Markham", informó la categoría el domingo por la mañana.

"Los autos infringieron la siguiente norma:

Regla 16.1.2.3.2. Un quinto (5º) motor podrá sumar puntos para el fabricante de motores y será considerado un Cambio de Motor Aprobado si un Participante de Temporada Completa ha completado el kilometraje de motor correspondiente a un Participante de Temporada Completa con sus primeros cuatro (4) motores. De lo contrario, un quinto (5º) motor o cualquier motor adicional no sumará puntos para el fabricante y será considerado un Cambio de Motor No Aprobado.

De acuerdo con la Regla 16.1.6.1.2., la penalización consiste en seis posiciones en la parrilla de largada en las carreras disputadas en circuitos ruteros y urbanos, y nueve posiciones en los óvalos. La sanción deberá cumplirse en la próxima competencia de la categoría, que es la Ontario Honda Dealers Indy at Markham, que se disputa hoy en las calles de Markham".

O'Ward, Power y Kirkwood se unen a Alexander Rossi, Christian Rasmussen y Marcus Armstrong, quienes también penalizan por cambios de motor.

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