Pato O'Ward penaliza en la parrilla de Markham por cambio de motor

Pato O'Ward tuvo una complicada sesión de clasificación el sábado en el nuevo circuito urbano de 12 curvas y 2,19 millas ubicado en Markham, Canadá.

En una jornada cargada de actividad tras la suspensión de la práctica del viernes, O'Ward fue 18º en el primer entrenamiento y luego avanzó hasta el 11º lugar en el segundo ensayo del día.

Sin embargo, durante la clasificación, el piloto de Arrow McLaren recibió una penalización por obstaculizar a Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, después de reincorporarse a la pista tras una salida hacia la zona de escape durante la fase de grupos, lo que lo relegó a la 20ª posición entre los 25 competidores.

"Ha sido muy difícil extraer tiempo por vuelta este fin de semana. Sé que estuvimos muy cerca de poder pasar de ronda. Nadie pudo dejarnos afuera en esa última vuelta individual que todos tuvieron. Mañana simplemente vamos a tener que luchar desde la parte trasera del pelotón. Ha sido un fin de semana estresante en términos de rendimiento", dijo O'Ward.

Debido a su retrasada posición de salida, el equipo decidió realizar ahora un cambio de motor que relegará a O'Ward hasta la 24ª posición de largada, solo por delante de Will Power, quien clasificó penúltimo el sábado y, al igual que su compañero de equipo en Andretti Global, Kyle Kirkwood, también penaliza por un cambio de motor.

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Yuan Tian / NurPhoto via Getty Images

"IndyCar Officiating anunció penalizaciones de seis posiciones en la parrilla de largada para los autos N.º 5 de Arrow McLaren y N.º 26 y N.º 27 de Andretti Global por cambios de motor no aprobados tras la clasificación de ayer en las calles de Markham", informó la categoría el domingo por la mañana.

"Los autos infringieron la siguiente norma:

Regla 16.1.2.3.2. Un quinto (5º) motor podrá sumar puntos para el fabricante de motores y será considerado un Cambio de Motor Aprobado si un Participante de Temporada Completa ha completado el kilometraje de motor correspondiente a un Participante de Temporada Completa con sus primeros cuatro (4) motores. De lo contrario, un quinto (5º) motor o cualquier motor adicional no sumará puntos para el fabricante y será considerado un Cambio de Motor No Aprobado.

De acuerdo con la Regla 16.1.6.1.2., la penalización consiste en seis posiciones en la parrilla de largada en las carreras disputadas en circuitos ruteros y urbanos, y nueve posiciones en los óvalos. La sanción deberá cumplirse en la próxima competencia de la categoría, que es la Ontario Honda Dealers Indy at Markham, que se disputa hoy en las calles de Markham".

O'Ward, Power y Kirkwood se unen a Alexander Rossi, Christian Rasmussen y Marcus Armstrong, quienes también penalizan por cambios de motor.