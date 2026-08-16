Louis Foster consigue la pole de la IndyCar en Markham y Pato O'Ward es 20°

Louis Foster apareció al final de la clasificación para lograr la pole de la inaugural Ontario Honda Dealers Indy at Markham.

Al volante del No. 45 Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, el británico de 23 años marcó una vuelta de 1m13.2383s para llevarse la pole por 0.3969 segundos en el circuito urbano temporal de 12 curvas y 2.19 millas. Es apenas la segunda pole de su carrera, y la primera desde la de la temporada pasada en Road America.

"Bueno, es nuestra segunda vez en la pole con alternativos viejos (neumáticos alternativos usados) superando a alternativos nuevos, así que estoy contento por eso," dijo Foster, el campeón de Indy NXT 2024. "Pero no, tuvimos una sesión muy complicada antes, como la primera fase y la segunda fase de la clasificación; sabía que si simplemente lo juntábamos todo estaríamos ahí. Cuando estaba haciendo esa vuelta, pensé: ‘Se sienten genial. Estos neumáticos se sienten genial. El coche estuvo increíble. Los coches de Rahal han sido muy rápidos todo el fin de semana. Así que sí, súper feliz de quitarnos de encima otro gremlin. Logramos la pole el año pasado, pero este año no nos habíamos acercado en absoluto."

Christian Lundgaard terminó en un distante segundo lugar, a 0.3969s detrás en el No. 7 Arrow McLaren Chevrolet.

Scott McLaughlin, de Team Penske, fue tercero, seguido por Marcus Ericsson, de Andretti Global, en cuarto lugar. El novato de Dale Coyne Racing Dennis Hauger terminó quinto, con Rinus VeeKay continuando su impulso con otro esfuerzo de Fast Six y conformándose con el sexto puesto en el No. 76 Juncos Hollinger Racing Chevrolet.

Fast Six

Los tiempos competitivos empezaron a llegar cuando quedaban tres minutos en la ronda, con Hauger siendo el primero en marcar una vuelta rápida de 1m14.861s antes de que Ericsson lo destronara con una vuelta lanzada de 1m14.151s.

Sin embargo, Foster marcó la vuelta más rápida del fin de semana con 1m13.373s momentos después y fue aún más rápido con 1m13.238s. Lundgaard intentó completar una vuelta rápida y se colocó segundo con una vuelta de 1m13.920s.

Se convirtió en una batalla por el segundo lugar entre Lundgaard y McLaughlin, con ambos intercambiando la posición antes de que el primero marcara una vuelta de 1m13.635s y McLaughlin acabara registrando una de 1m13.680s.

Ericsson solo pudo conseguir una vuelta de 1m13.838s, mientras Hauger mejoró su tiempo anterior con 1m13.940s. VeeKay no pudo bajar de la barrera de 1m14s, pero se acercó con 1m14.060s.

Al final, la vuelta de Foster permaneció cómodamente fuera de alcance, asegurando la segunda pole de su carrera y la primera en un circuito urbano.

Ronda de 12

Cuando quedaban aproximadamente tres minutos, Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, marcó la vuelta más rápida de la ronda con 1m13.8s, pero golpeó el muro segundos después. El impacto dejó dañado su No. 10 Honda, con daños en la parte delantera derecha y trasera izquierda, antes de hacer un trompo hacia la zona de escape en la Curva 10. Salió la bandera roja y perdió sus dos vueltas más rápidas, lo que lo relegó en la clasificación y elevó a VeeKay, con su vuelta de 1m14.2024s, como el rival a batir.

La ronda se reanudó y se vio una frenética carrera hasta el final, con Ericsson saltando a lo más alto en el último instante con una vuelta rápida de 1m14.019s. McLaughlin terminó segundo, a 0.1702s. Hauger, VeeKay, Lundgaard y Foster avanzaron a la ronda por la pole.

David Malukas, de Team Penske, fue el primer piloto en quedarse fuera del pase, quedándose a 0.0770s en séptimo lugar. Alexander Rossi, de ECR, terminó octavo, con Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, noveno. Las posiciones 10 y 11 fueron ocupadas por un par de compañeros de Rahal Letterman Lanigan Racing, con Graham Rahal por delante del novato Mick Schumacher. Palou quedó 12º.

Grupos

En el primer grupo, Palou sacó una vuelta rápida tardía para tomar el control, pero no estuvo exenta de drama.

Salió la bandera roja cuando quedaban poco más de dos minutos, con el novato de AJ Foyt Racing Caio Collet, quien apenas llegó a la clasificación tras las reparaciones por su accidente al final de la segunda práctica, transitando lentamente en las Curvas 5 y 6.

Tras la breve interrupción, el tiempo permitió un intento de una vuelta para entrar en los puestos de transferencia. Al final, Palou pasó de estar fuera a ocupar el primer puesto con una vuelta lanzada de 1m14.099s. McLaughlin terminó a 0.0608s de Palou, con Hauger, que lideraba antes de la bandera roja, cayendo al tercer puesto y a 0.0962s. Ericsson, Rahal y Dixon también avanzaron.

El primer piloto eliminado fue Kyffin Simpson, a quien su compañero de CGR Dixon le arrebató el último puesto de transferencia por solo 0.0434s. Christian Rasmussen, de ECR, fue octavo, con Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, noveno. Nolan Siegel quedó 10º con su No. 6 Arrow McLaren Chevrolet, por delante de Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, en 11º. Collet quedó 12º, último del grupo.

El segundo grupo también sufrió una bandera roja después de que Will Power, de Andretti Global, hiciera un trompo en la Curva 4 y acabara en la zona de escape. El incidente ocurrió cuando quedaba poco menos de un minuto, con una vuelta cronometrada permitida cuando se reanudó la sesión.

Malukas, que había irrumpido en el primer puesto antes de la bandera roja con una vuelta de 1m13.475s, lo mantuvo hasta el final con el tiempo más rápido.

Durante su tanda final, Newgarden rozó las barreras de neumáticos de la Curva 10 con la parte delantera derecha de su No. 2 Team Penske Chevrolet, rompiendo la suspensión. Entró de inmediato en el pit lane, pero salió la segunda bandera roja y terminó la sesión.

En medio del drama, Pato O’Ward, de Arrow McLaren, estaba en un puesto para avanzar, pero recibió una penalización por obstaculizar a Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, después de reincorporarse a la pista tras una aventura en la zona de escape. Esto lo dejó 20° en la parrilla.

Al final, el grupo que avanzó detrás de Malukas fue Foster, Rossi, Schumacher, Lundgaard y VeeKay.

Los pilotos que no pasaron el corte fueron Grosjean, Kyle Kirkwood de Andretti Global, Felix Rosenqvist de Meyer Shank Racing y su compañero Marcus Armstrong, O’Ward, Power y Newgarden.