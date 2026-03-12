Pato O'Ward siente la IndyCar en Arlington "como mi carrera de casa"

La IndyCar llega a un nuevo escenario este fin de semana con el primer Grand Prix of Arlington, y Pato O'Ward no podría estar más emocionado por la que considera su carrera de casa en el calendario de la serie.

El piloto del Chevrolet N°5 de Arrow McLaren vivió en Texas cuando se mudó desde México a los 11 años y logró su primera victoria en la IndyCar en el óvalo de Texas Motor Speedway en mayo de 2021, ubicado a unos 40 minutos en coche de la nueva pista de Arlington.

"Siempre he dicho que es lo más cercano que tengo a casa. Realmente lo es, pero no necesariamente porque esté cerca de México, sino porque aquí veo a muchas de las personas que me recuerdan a casa. Ya sabes, el idioma, y muchos amigos y familiares vienen este fin de semana", dijo O'Ward ante un grupo de medios en Arlington, entre ellos Motorsport.com.

"Mucha gente que vi aquí la última vez que estuvimos en Texas Motor Speedway, los he visto en los eventos de hoy, así que es genial ver que todavía nos siguen, que todavía están felices de vernos de regreso. Espero que sea un fin de semana muy similar a Long Beach para mí en términos de asistencia de fans: mucha gente hispana, muchos aficionados muy apasionados, y es simplemente genial. Es fantástico poder volver a un mercado como este porque realmente lo extrañamos".

Pato O'Ward, Arrow McLaren Photo by: Penske Entertainment

El Grand Prix of Arlington es una apuesta fuerte de la IndyCar y de sus socios locales para la temporada 2026 y los próximos años, por lo que se espera que se convierta en uno de los clásicos del calendario de la serie. Pero para O'Ward su valor ya va más allá, al considerarla su carrera como local ante los frustrados intentos por tener un evento en su México natal.

"Para mí, se siente más que una joya de la corona. Es como mi carrera en casa. Cuando vayamos a México, si eso alguna vez llega a suceder, se sentirá así, pero más, porque obviamente habrá más medios, más de todo para mí. Esto realmente es lo más cercano que voy a tener a una carrera en casa", dijo.

"Así que quiero aprovecharlo al máximo. Quiero que sea un gran fin de semana para mí, para el equipo y para todos los que vienen a apoyarnos".

O'Ward espera algo de "caos" en Arlington

O'Ward, que arrancó la temporada 2026 con dos top 5 y se ubica cuarto en el campeonato de la IndyCar, admite que no tuvo la posibilidad de explorar el nuevo circuito de 2.73 millas en el simulador, por lo que tendrá que hacerlo a la vieja escuela cuando los coches salgan a la pista el viernes para la primera práctica libre del fin de semana.

Sin embargo, el piloto de 26 años advierte sobre el caos que pueda generarse en un circuito sinuoso con algunas zonas ciegas.

"Muchas veces el simulador ayuda mucho. No tuve la oportunidad de usarlo, así que gran parte de la preparación ha sido con vueltas onboard en línea que encontré de gente en YouTube que las hizo desde el videojuego. Así que he estado viendo eso, y tengo curiosidad por ver cómo se van a comportar los baches, y la recta trasera no es muy recta", explicó.

"Probablemente se pueda ir a fondo en su mayoría, pero hay zonas un poco ciegas porque el circuito es bastante sinuoso, así que eso hará que sea muy difícil preparar adelantamientos. Para quienes bloquean, estará bien; para quien está siendo bloqueado, no tanto. Pero sí, tengo curiosidad por ver cómo será todo, y creo que va a ser un poco caótico.

"La gente va a ser creativa. Se van a meter donde no deberían, y eso va a generar bloqueos en la pista", finalizó.

