IndyCar modifica el formato de clasificación Fast Six para el Gran Premio de Arlington

IndyCar ha anunciado un cambio en el formato de clasificación para el Gran Premio inaugural Java House de Arlington, que se celebrará el próximo fin de semana.

El tradicional estilo «knockout» para los segmentos 1 y 2 se mantiene sin cambios, pero se introduce un nuevo formato para el Firestone Fast Six en el circuito urbano temporal de 2,73 millas. Ahora, la lucha por la pole verá al Fast Six salir en vueltas de clasificación de un solo coche y una sola vuelta, comenzando por el sexto clasificado más rápido en el segmento 2 y avanzando hacia el más rápido de la ronda anterior.

Durante el Fast Six en Arlington, los pilotos saldrán del pit lane y tendrán la oportunidad de dar una vuelta, comenzando y terminando en la línea de salida/meta alternativa. Una vez que el coche entre en el pit lane tras el intento, se dará la salida al siguiente coche para que realice su intento. La asignación de neumáticos y las normas sobre neumáticos se mantienen sin cambios durante todo el evento.

Con esta actualización, la cobertura de la clasificación por parte de FOX Sports se ha ampliado a una ventana de dos horas.

"Estoy muy ilusionado con esta oportunidad de centrar más la atención en los equipos y pilotos individuales, y agradezco a FOX Sports que haya ampliado la ventana de retransmisión de IndyCar para adaptarse a este cambio", declaró el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles.

"Este formato permitirá a los competidores y patrocinadores que se han ganado un puesto en el Firestone Fast Six recibir toda la atención de la retransmisión durante su intento de clasificación. También permite a los espectadores en casa ver qué es lo que hace que la clasificación en IndyCar sea tan competitiva y la perfección que se necesita para situarse en lo más alto de la parrilla y ganarse el derecho a liderar el pelotón hasta la bandera verde el día de la carrera".

Librea del Gran Premio de Arlington Foto de: Penske Entertainment

Si el tiempo o las condiciones afectan a la lucha por la pole con un solo coche, IndyCar tendrá la opción de volver al Fast Six estándar, en el que todos los competidores luchan por el primer puesto en el intervalo de tiempo estándar. Otra opción es que IndyCar utilice los resultados del segmento 2 para establecer la parrilla de salida de la carrera.

Tras la carrera de Arlington, IndyCar evaluará el formato actualizado para determinar si se implementará en otras pruebas futuras en circuitos urbanos y de carretera.

"Seguimos buscando formas nuevas, únicas e innovadoras de contar las historias de la extraordinaria competición de la NTT IndyCar Series y agradecemos la voluntad y la colaboración de IndyCar para hacer lo mismo", afirmó Eric Shanks, director ejecutivo y productor ejecutivo de FOX Sports.

"Este formato de clasificación actualizado será una forma emocionante de mostrar a las estrellas de la serie y profundizar en lo que realmente se necesita para conducir al límite. Estoy deseando ver cómo se desarrolla".