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Oficial: La IndyCar volverá a Europa con una carrera en Barcelona en 2027

El acuerdo multianual llevará a IndyCar de regreso a Europa por primera vez desde 2007, con la carrera inaugural de Barcelona prevista para el 18 de julio

Joey Barnes

Publicado: 23 oct 2026, 13:30

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La IndyCar tendrá una carrera en Barcelona a partir de 2027.

Foto de: Audi

En una expansión histórica de su presencia global, IndyCar anunció el viernes que la principal categoría de monoplazas de Norteamérica viajará a España en 2027 para disputar un destacado evento internacional en el mundialmente reconocido Circuit de Barcelona-Catalunya, tal como Motorsport.com había confirmado previamente.

El primer IndyCar Grand Prix of Barcelona está programado para el domingo 18 de julio de 2027. Como eje central de la Fase Dos del calendario 2027 de la IndyCar Series, la carrera prepara el escenario para un emotivo regreso a casa del barcelonés y cinco veces campeón de la categoría Alex Palou.

El acuerdo plurianual marca la primera incursión de IndyCar fuera de Norteamérica desde 2013, cuando James Hinchcliffe ganó en el circuito urbano de São Paulo, Brasil. También supone el esperado regreso de la categoría a suelo europeo por primera vez desde que compitió en el TT Circuit Assen de los Países Bajos en 2007.

"Este es un día monumental para nuestro deporte", dijo Mark Miles, presidente y CEO de Penske Entertainment Corp. "Estamos satisfechos de poder llevar a Europa nuestra marca ultracompetitiva de carreras rueda a rueda y encantados de poder mostrar IndyCar en la ciudad natal de Alex Palou. Hemos visto la notable habilidad y el talento de Alex durante varios años y sabemos que sus aficionados en España han estado deseando verlo competir en persona.

"No podemos esperar a ver a la NTT IndyCar Series competir en uno de los recintos de deportes de motor más reconocibles del mundo, con el telón de fondo de un destino internacional tan histórico e impresionante como Barcelona".

Palou, de 29 años, consolidó su lugar entre las leyendas del automovilismo en 2026 al conquistar su quinto campeonato de la IndyCar Series. El piloto de Chip Ganassi Racing se convirtió en apenas el segundo corredor en la historia de la categoría en lograr cuatro títulos consecutivos, uniéndose a Sebastien Bourdais (2004–07). Con cinco campeonatos en seis años y 25 victorias en su carrera —lo que lo deja empatado en el 17° lugar de la lista histórica de triunfos—, Palou solo tiene por delante a A.J. Foyt (siete) y a su compañero de equipo Scott Dixon (seis) en cantidad de títulos en la historia de la categoría.

"Estoy muy emocionado de formar parte de la primera carrera de IndyCar en Barcelona", dijo Palou. "Es una oportunidad increíble y significa muchísimo para mí tener una carrera en casa, en Barcelona; es difícil expresarlo con palabras. Sé que a los aficionados les va a encantar y creo que vamos a ofrecer un gran espectáculo. Vamos a esforzarnos mucho con el equipo de Chip Ganassi Racing para llevarnos el trofeo a casa en julio".

Ubicado en Montmeló, a las afueras de Barcelona, el Circuit de Barcelona-Catalunya es un recinto internacional de primer nivel desde su inauguración en 1991. Históricamente, el escenario ha albergado campeonatos de élite, incluidos la Fórmula 1 de la FIA y MotoGP, y es reconocido a nivel mundial por sus curvas de alta velocidad y su trazado técnico y exigente.

Para los organizadores locales, sumar IndyCar encaja en una estrategia más amplia para diversificar y elevar la oferta de clase mundial del recinto.

"La llegada de IndyCar es un hito importante y un desafío apasionante para el Circuit de Barcelona-Catalunya", dijo Pau Relat, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit. "Traer a nuestro recinto uno de los campeonatos más prestigiosos y espectaculares del automovilismo mundial fortalece nuestro posicionamiento internacional, nos conecta con nuevos públicos y mercados, y refuerza nuestra estrategia de diversificar la actividad del circuito mediante eventos de clase mundial. Estamos trabajando con una visión a largo plazo para convertir el IndyCar Grand Prix of Barcelona en un evento de referencia en el calendario internacional del automovilismo durante los próximos años".

Los responsables de IndyCar señalaron que la alineación completa de la Fase Dos del calendario 2027, incluida la lista completa de carreras y los horarios oficiales de transmisión, se anunciará más adelante.

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