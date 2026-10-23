IndyCar

El líder de la Super Fórmula en Japón apunta a IndyCar e IMSA para 2027

Kakunoshin ‘Kaku’ Ohta, destacado piloto japonés y piloto oficial de Honda, explora oportunidades en monoplazas y sports cars mientras lidera el campeonato de la Super Fórmula

Joey Barnes

Publicado: 23 oct 2026, 11:45

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Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

Foto de: Masahide Kamio

Al borde de conquistar la máxima categoría de monoplazas de Japón, Kakunoshin ‘Kaku’ Ohta ha puesto la mirada al otro lado del Pacífico.

El piloto local de 27 años ha escalado hasta el frente del campeonato de Super Fórmula, manteniendo el liderato de puntos de cara a la doble fecha que cerrará la temporada el próximo mes en Suzuka. Sin embargo, mientras un título en casa sigue en juego, el enfoque del piloto de fábrica de Honda se concentra rápidamente en un futuro a largo plazo en el automovilismo norteamericano, con interés activo tanto en IndyCar como en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

"Sí, diría que, incluso de mi lado, no sé mucho sobre la temporada ’27, aunque gane o no el campeonato en Super Fórmula", dijo Ohta a Motorsport.com.

"Por supuesto que necesito el mejor resultado en el programa de Japón, seguro, pero también todo depende del contrato y de la conversación entre HRC US (Honda Racing Corporation United States) y también el lado de HRC Japan, así que no puedo decir nada en este momento. Todos saben que es muy difícil conseguir un asiento en IndyCar porque es mucho dinero y hay muy pocos asientos disponibles; casi todos los pilotos también están (confirmados) para la próxima temporada. Pero aun así IndyCar es mi mayor objetivo, seguro. Ojalá pueda tener una oportunidad de correr en IndyCar lo antes posible, pero ya veremos. Hay muchas opciones, creo, pero algunas no son tan realistas y otras podrían serlo. Pero, sí, estoy contento con lo que he hecho en Estados Unidos hasta ahora.

"Desde finales de 2024, he estado trabajando con Michael Shank Racing durante casi dos años, así que tengo una gran relación con ellos. Ahora entiendo mucho más que antes de venir a Estados Unidos, así que realmente quiero seguir compitiendo en Estados Unidos en el futuro".

Motorsport.com ha sabido que hubo contacto entre Ohta y Dale Coyne Racing en relación con uno de los pocos asientos que siguen vacantes en la parrilla de IndyCar Series para la próxima temporada. El piloto japonés también ha sonado como candidato para la entrada charter planificada por Honda en IndyCar prevista para 2028.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: (left to right) Alex Palou, Nick Yelloly, Kaku Ohta, Renger van der Zande

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

La presencia de Ohta en suelo estadounidense ha crecido de manera significativa durante las dos últimas temporadas. Después de dividir su calendario inicial de IMSA en 2025 entre Acura Meyer Shank Racing en GTP y Era Motorsport en LMP2, cerró el año completando 104 vueltas en un test de IndyCar en Mid-Ohio con MSR el pasado octubre. Regresó al coche GTP de MSR esta temporada para dos participaciones de resistencia, destacadas por un segundo puesto en las Six Hours of The Glen, antes de asistir a Road Atlanta a comienzos de este mes como espectador para la última carrera del equipo con Acura.

Más allá de IndyCar, Ohta sigue en el radar de los programas de autos deportivos de la máxima categoría. Las posibles opciones en IMSA incluyen plazas en GTP, con uno de los escenarios más interesantes que podría ver a Ohta sumarse al programa Aston Martin Valkyrie GTP de Heart of Racing. A pesar de la conclusión del esfuerzo de Acura GTP de MSR, Ohta confirmó que mantiene activamente el diálogo en el paddock.

"Estoy hablando con algunos equipos sobre la posibilidad para la próxima temporada", dijo.

Cuando se le preguntó si esas conversaciones incluían la clase principal GTP, Ohta se mantuvo prudente sobre sus compromisos como piloto oficial, aunque dejó la puerta bien abierta.

"Espero hacerlo, pero no es fácil, para ser honesto", dijo Ohta. "Por supuesto, mi máxima prioridad son los programas basados en Honda, porque soy piloto de fábrica de Honda, así que ahora estoy haciendo Super Fórmula y Super GT. Y si Honda quiere que haga su programa de máximo nivel en Japón, seguro mi máxima prioridad es esa, aunque realmente quiero seguir compitiendo en Estados Unidos. Así que, como, quiero mantenerme en contacto con la gente de los equipos de Estados Unidos y ojalá pueda correr en algún Hypercar o (LM)P2; algún buen equipo".

Con calendarios, limitaciones presupuestarias y prioridades de fábrica superpuestas entre continentes, un programa híbrido, que combine sus compromisos principales en Japón con participaciones seleccionadas en Estados Unidos o simplemente una campaña parcial compuesta solo por fechas de IndyCar e IMSA, podría servir como puente. Para Ohta, asegurarse cualquier punto de apoyo en la escena estadounidense es la prioridad.

"Sí, cada oportunidad posible, la tomaré", dijo. "No sé qué va a pasar ni qué tipo de oportunidades tendré, pero, sí, si existe alguna posibilidad de poder correr en IndyCar la próxima temporada, seguro intentaré tomarla. Pero, ya sabes, veremos".

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