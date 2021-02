Ferrari descarta la posibilidad de IndyCar, por ahora

Ferrari ha decidido no entrar en la IndyCar como motorista, al menos a corto plazo. Así lo ha confirmado Mattia Binotto, director de la escudería italiana de F1, en Speedweek, poniendo así fin a una historia que se remontaba al pasado mes de mayo, cuando el fabricante de Maranello indicó que estaba evaluando esa posibilidad.

"Después de nuestras conversaciones, hemos llegado a la conclusión de que no vamos a entrar en la IndyCar en un futuro próximo", explicó el italiano. "Podría ser una posibilidad a medio y largo plazo. Pero ahora queremos centrar nuestras inversiones en la Fórmula 1".

Este mensaje también parece descartar indirectamente la entrada en las carreras de resistencia de prototipos, el otro campeonato que Binotto había señalado en los últimos meses, aunque todavía hay incertidumbre sobre el tema.

El deseo de Ferrari de diversificar sus actividades respondía al problema con los empleados que iban a tener que abandonar el programa de F1 debido a la introducción, a partir de este año, del límite de gastos.

La IndyCar, por su parte, sigue intentando atraer a otros fabricantes para que se unan a Honda y Chevrolet con el nuevo motor híbrido de 2,4 litros que llegará en 2023, previsto inicialmente para 2022 y que se retrasó un año por la incertidumbre económica derivada de la pandemia por COVID-19.

Aunque el anuncio de Ferrari supone un pequeño golpe, el trabajo entre los responsables del campeonato norteamericano continúa.

"Lo que hemos dicho en el pasado es que no hay un solo fabricante, sino muchos con los que estamos en conversaciones", explicó a RACER Bud Denker, presidente de Penske Corporation.

"Es prudente asegurarse de que haya una amplia base [de posibles fabricantes de motores] en lugar de uno solo, y hemos sido transparentes al respecto. Somos optimistas respecto a la posibilidad de que haya uno o varios fabricantes más en nuestro ámbito, y estas conversaciones están en curso. Tengo la esperanza de que estas cosas lleguen a buen puerto. Llevan tiempo, por razones de presupuesto, alcance y recursos".

A pesar de los cada vez más ajustados plazos para atraer una o varias marcas de aquí a 2023, el directivo no se muestra especialmente preocupado: "No creo que tengamos todavía ninguna prisa en especial. Hay formas únicas para ayudar a los fabricantes a prepararse de las que no puedo hablar. No estoy preocupado por eso y todavía hay tiempo para conseguir otro fabricante de motores con tiempo para desarrollarlo".