IMSA confirma una parrilla de 44 coches para Battle on the Bricks en Indianápolis

El IMSA WeatherTech SportsCar Championship se prepara para su regreso al Indianapolis Motor Speedway, revelando una nutrida lista de inscritos de 44 coches para la próxima TireRack.com Battle on the Bricks.

Programado para el 20 de septiembre, el evento sirve como la penúltima ronda de la temporada y marca la primera prueba en formato sprint del campeonato en The Brickyard desde 2023. El pelotón de cuatro clases disputará una carrera de dos horas y 40 minutos.

La lista de inscritos detalla un pelotón profundo compuesto por 11 máquinas Grand Touring Prototype (GTP), 10 inscritos de LMP2, 10 coches GTD Pro y 13 inscritos GTD.

La mayor sacudida en la parrilla llega en la clase principal GTP, donde los cambios de pilotos en Porsche destacan en la lista de inscritos. Laurin Heinrich, actualmente segundo en el campeonato, regresa a la alineación de fábrica de Porsche Penske Motorsport, reemplazando a Laurens Vanthoor en el Porsche 963 No. 6. El efecto en cascada hace que Nico Müller ocupe el antiguo asiento de Heinrich en el Porsche 963 #5 de JDC-Miller Motorsports, junto al piloto de temporada completa Tijmen van der Helm.

En la categoría LMP2, 10 coches están listos para competir. Era Motorsport regresa a la competición sprint, inscribiendo al piloto con clasificación FIA Bronze Nick Boulle junto a un segundo piloto aún por anunciar. Intersport Racing sigue ausente de la lista. Ambos equipos ya se perdieron la única otra carrera sprint de LMP2 del año en Canadian Tire Motorsport Park en julio, lo que convierte el regreso de Era en una trama clave para la clase.

La estabilidad reina en las categorías GT, con GTD Pro y GTD manteniendo sus alineaciones directamente desde el reciente Michelin GT Challenge en Virginia International Raceway. El pelotón GTD Pro incluye el Aston Martin Vantage GT3 Evo #68 de YRB Racing, pilotado por Valentin Hasse-Clot y Marco Sorensen, quienes conservan su lugar en la principal categoría basada en coches de producción.

La ronda de Indianapolis es el penúltimo evento antes de la final de temporada, aumentando la importancia de los puntos restantes del campeonato.

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