Laurin Heinrich sustituye a Laurens Vanthoor en Porsche Penske para la prueba de la IMSA en Indianápolis
El equipo oficial de Porsche reorganiza su alineación para maximizar las posibilidades de su piloto estrella de ganar el campeonato frente a Jack Aitken, de Cadillac
Porsche Penske Motorsport (PPM) ha reorganizado su plantilla de pilotos para la próxima prueba del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, que se disputará en el circuito urbano del Indianapolis Motor Speedway, incorporando a Laurin Heinrich al equipo oficial para sustituir a Laurens Vanthoor al volante del Porsche 963 n.º 6.
Heinrich formará equipo con Kevin Estre para la carrera del 20 de septiembre, en una jugada estratégica destinada directamente a reforzar las esperanzas de Porsche de ganar el campeonato. Heinrich es actualmente el piloto de Porsche mejor clasificado en la tabla de puntos, a 118 puntos del líder del campeonato, Jack Aitken, al volante del Cadillac V-Series.R de Action Express Racing.
Heinrich comenzó el año disputando las dos primeras rondas de la Michelin Endurance Cup con el coche n.º 7 de PPM, antes de regresar a la escudería privada JDC MotorSports, con la que logró una victoria en el WeatherTech Raceway Laguna Seca. Con el regreso de Heinrich al equipo oficial, Nico Mueller ocupará su puesto vacante en el coche n.º 5 de JDC.
Urs Kuratle, director del equipo oficial de Porsche LMDh, confirmó que el cambio en la alineación se ha realizado para dar prioridad a la lucha por el campeonato.
"Queremos dar a Laurin Heinrich la mejor oportunidad posible en la lucha por el título de pilotos de la IMSA, y creemos que esta es la mejor manera de hacerlo. No ha sido una decisión fácil", afirmó Kuratle. "Agradecemos a Laurens Vanthoor su comprensión ante esta situación excepcional".
Porsche no ha dado una razón oficial para la ausencia de Vanthoor del coche n.º 6 en esta prueba. En un principio, estaba previsto que el piloto belga siguiera compitiendo para Porsche en las pruebas de resistencia de la próxima temporada, incluso después de haber firmado recientemente con el programa Hypercar de McLaren para la temporada 2027 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.
ACTUALIZACIÓN: Porsche ha compartido un comunicado de Vanthoor a través de las redes sociales, en el que se lee: "Por desgracia, la temporada actual no ha salido como esperábamos con nuestro coche n.º 6. Tras el accidente en la última carrera en Road America, ya no tenemos opciones en el campeonato. Dado que Laurin es el piloto de Porsche mejor clasificado en el campeonato, me complace cederle el puesto para darle la oportunidad de pilotar nuestro coche y maximizar sus posibilidades.
Volveré a la parrilla para la Petit Le Mans al final de la temporada. Nos hemos marcado unos objetivos muy ambiciosos para esa carrera, porque ni yo ni el equipo Porsche Penske Motorsport la hemos ganado nunca. Eso está a punto de cambiar. Le deseo a Laurin mucha suerte y éxito en la carrera de Indianápolis".
Share Or Save This Story
Laurens Vanthoor se une al programa WEC 2027 de McLaren en calidad de cedido por Porsche
Porsche Penske Motorsport lucirá una decoración retro de Apple Computer en Laguna Seca
Los pilotos de Porsche envueltos en una pelea por no respetar órdenes de equipo en Sebring
24H Daytona 2026: Nico Pino pelea por la victoria ante los Porsche oficiales tras 6 horas
Nico Pino, el piloto que liderará a JDC Miller en Daytona: el reglamento de IMSA es el ideal
Wehrlein, campeón de la Fórmula E, debutará en las 24 Horas de Daytona
Últimas noticias
Laurin Heinrich sustituye a Laurens Vanthoor en Porsche Penske para la prueba de la IMSA en Indianápolis
Hocevar defiende su estilo agresivo y rechaza disculpas que considera vacías
Márquez: "Misano es una pista en la que puedo rendir al máximo"
¿Volver a sumar puntos? Audi se muestra optimista de cara a la carrera en Madrid
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments