Opinión

Fórmula E

La salida de Opel y Citroen no es una traición a la Fórmula E, sino un golpe importante en el peor momento posible

La decisión de Stellantis de cerrar sus programas de Fórmula E y WEC va mucho más allá del automovilismo y refleja la crisis que afecta al sector automotriz. La salida de Citroen y Opel no es un veredicto negativo sobre la salud de la Fórmula E, pero no deja de ser un duro golpe, especialmente a pocas semanas del debut del Gen4

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 25 nov 2026, 13:51

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Opel GSE Formula E Team GSE 27FE

Foto de: FIA Formula E

Lo que muchos temían lamentablemente terminó ocurriendo. A la luz del importante agujero financiero que apareció a finales de 2025 y de las pérdidas registradas en el tercer trimestre de este año, Stellantis decidió cerrar casi todos sus programas, incluidos los de Fórmula E, que a finales de 2027 perderá a Citroen y Opel.

Sin embargo, es importante entender que esta decisión va más allá de una sola categoría y no es un barómetro de la salud del campeonato. No se trata de una traición a la Fórmula E, a lo que representa o a su valor, como demuestra la salida simultánea del WEC con Peugeot. Más bien, es un reflejo del momento muy complejo que atraviesa todo el sector automotor europeo.

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Stellantis aún no informó sus resultados financieros completos de 2026, con el último comunicado detenido por ahora en las pérdidas del tercer trimestre, pero la alta dirección de la compañía ha dicho repetidamente que en 2027 el aumento del precio de las materias primas podría costar no millones, sino miles de millones. La salida de los programas de competición empieza acá: el problema no es el automovilismo, sino lo que hay aguas arriba.

Por el contrario, la Fórmula E fue concebida como una categoría financieramente sostenible, precisamente para atraer a los grandes fabricantes. Es un modelo que funcionó durante años, hasta el punto de que hoy no faltan marcas de primer nivel. Sin embargo, para una serie cuya principal fortaleza está en el compromiso de los fabricantes, perder dos marcas de una vez equivale a un derechazo bien colocado.

Es fácil entender por qué los proyectos deportivos son los primeros en ser recortados en tiempos difíciles, pero tanto Opel como Citroen ya han invertido una parte importante del presupuesto asignado a la temporada 2027, al punto de que disputarán el campeonato. Los efectos económicos de esta decisión, por lo tanto, no serán inmediatos, sin mencionar las penalizaciones que deberán pagarse a la Fórmula E vinculadas a la salida anticipada del campeonato.

"La Fórmula E trabajará estrechamente con Stellantis para gestionar una transición ordenada, abordando también las obligaciones contractuales y los aspectos financieros vinculados a la salida anticipada, mientras seguirá evaluando el fuerte interés mostrado por nuevos fabricantes y equipos que tienen la intención de sumarse a la parrilla en las próximas temporadas", indicó un comunicado difundido por la serie eléctrica.

Citroen Racing Citroen e-CX

Foto di: FIA Formula E

De hecho, y aquí es donde aparece la verdadera paradoja del asunto. Para el Gen4, Stellantis había elegido aumentar la inversión con el objetivo de volver a la cima, teniendo en cuenta su importancia para su programa de automovilismo y también por ser el más cercano en términos de beneficios para sus productos de producción.

Esto también queda demostrado por la decisión de respaldar la entrada de Opel apenas unos meses atrás con su propia licencia, posible gracias a una inversión de millones de euros. Si el grupo no hubiera creído en el potencial del Gen4, difícilmente habría aprobado un compromiso de esta magnitud.

La despedida no podría haber llegado en un peor momento

Si perder dos marcas representa el primer golpe fuerte, el segundo tiene que ver con el momento. Es cierto que la Fórmula E todavía puede contar con numerosos fabricantes de primer nivel, pero esta noticia llega pocas semanas antes del comienzo del nuevo campeonato y, sobre todo, del debut del Gen4.

Todo debía ser perfecto y, en cambio, la temporada empieza con la certeza de que ya está destinada a perder dos marcas. No es casualidad que el CEO de la Fórmula E, Jeff Dodds, también haya dicho estar decepcionado no solo por la salida, sino también por el momento elegido.

El Gen4 es el paso más grande y ambicioso dado por la Fórmula E hasta ahora. Es el paso que se viene preparando desde hace años, al punto de apostar también por él con un acuerdo histórico con Disney+ para llevar las carreras eléctricas a una de las plataformas más importantes. Y por eso el Gen4 decidirá una parte de lo que será el futuro de la serie.

Desde hacía tiempo existía conciencia sobre las dificultades del mercado europeo, pero la salida de Stellantis cayó como un balde de agua fría también para la Fórmula E. No es una decisión que ponga en duda la salud del campeonato, pero para una categoría que basa buena parte de su identidad en la presencia de los fabricantes, sigue siendo un golpe duro en el peor momento posible.

¿Podría abrir la puerta a nuevos fabricantes?

La esperanza es que para 2028 estos dos programas puedan seguir en pista de alguna otra forma, con un plan B. ¿Pero cómo? En el caso de Citroen, la licencia pertenece al equipo privado MSG, que decidirá su propio futuro en el campeonato después de esta temporada encontrando otro socio o un comprador.

Sin embargo, el caso de Opel será mucho más complejo porque hay una licencia en juego: es difícil imaginar que la marca alemana pueda separarse de Stellantis y operar de manera independiente. Siendo realistas, por lo tanto, la licencia se venderá al mejor postor. Si eso no ocurre, la licencia volverá a la Fórmula E, pero con una pérdida de inversión aún más significativa.

Opel GSE Formula E Team GSE 27FE

Foto di: FIA Formula E

Hay, sin embargo, una alternativa. Desde hace tiempo se habla en el paddock de un posible interés de fabricantes chinos en una potencial entrada a la Fórmula E. El hecho de que dos licencias queden disponibles podría convertirse en una oportunidad para atraer a esas marcas que hace tiempo expresan su interés.

Sería una señal importante, no solo para evitar una hemorragia que sería difícil de detener, sino también para garantizar la estabilidad que la Fórmula E viene buscando desde hace tiempo.

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