FIA revela datos y causas del accidente fatal de Anthoine Hubert

El francés Hubert perdió la vida en el accidente múltiple ocurrido en la segunda vuelta de la carrera Feature del sábado de la F2 en el circuito belga, mientras que el ecuatoriano-estadounidense Correa sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida.

La FIA inició una investigación inmediatamente después del accidente, cuyos resultados se publicaron el viernes.

Se encontró que Correa golpeó el auto "virtualmente parado" de Hubert a 218 km/h después de que chocara con una barrera y se parara en medio del circuito, resultando en una fuerza máxima de 81,8G en el monoplaza de Hubert.

La FIA consideró que "no hay una sola causa específica, sino múltiples factores contribuyentes que dan lugar a la gravedad del accidente", y no encontró "ninguna prueba de que algún piloto no reaccionara adecuadamente en respuesta a la señal de bandera amarilla o a las circunstancias en la pista".

Consideró que las reacciones de los comisarios de pista, del control de la carrera y los servicios de rescate fueron "oportunas y buenas".

El informe completo dice:

El departamento de Seguridad de la FIA ha concluido su investigación sobre el accidente ocurrido en la carrera del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en Spa-Francorchamps el 31 de agosto de 2019, en el que el piloto francés Anthoine Hubert sufrió lesiones fatales y el estadounidense Juan Manuel Correa resultó gravemente herido.

La investigación incluyó entrevistas con los implicados, la inspección de las pruebas físicas, el análisis del material de video disponible, así como el examen de los datos del registrador de datos del equipo y del registrador de datos del accidente. Esta labor de investigación ha sido revisada por el Grupo de Trabajo de Investigación de la FIA, presidido por el profesor Gérard Saillant. Los resultados fueron aprobados por la Comisión de Seguridad de la FIA, dirigida por el Presidente de la Comisión, Sir Patrick Head, y presentados al Consejo Mundial del Deporte Motor.

La investigación se centró en los cuatro autos que se vieron implicados en el accidente - el #19 conducido por Anthoine Hubert, el #12 conducido por Juan Manuel Correa, el #20 conducido por el francés Giuliano Alesi, y el #21 conducido por el suizo Ralph Boschung.

Durante la primera vuelta, un incidente no relacionado con un auto que transitaba lentamente causó una bandera amarilla en las curvas 12 y 13 (Fagnes). El líder de la carrera comenzó la vuelta 2, momento en el que el sector 1 estaba bajo bandera verde.

La secuencia del accidente, que duró un total de 14,6 segundos, se inició en la vuelta 2 cuando Giuliano Alesi perdió el control de su monoplaza a la salida de la curva 3 (Eau Rouge), haciendo un trompo inicialmente y dejando la pista por el lado izquierdo, antes de impactar la barrera desde atrás 1,9 segundos después de la pérdida de control y rebotando hacia la pista después de la curva 4 (Raidillon). La investigación ha puesto de manifiesto una probabilidad razonable de que la pérdida de presión interna del neumático trasero derecho haya contribuido a la pérdida de control del auto de Giuliano Alesi.

Tras el impacto del auto de Giuliano Alesi con la barrera, los escombros de los elementos rotos se esparcieron por la pista. En un intento de evitar a Giuliano Alesi y los escombros, Ralph Boschung y luego Anthoine Hubert se movieron a la derecha, dejando la pista y entrando en el área de escape de la curva 4. La reacción de Ralph Boschung y Anthoine Hubert ante el accidente del auto 20 comenzó antes de que se desplegara la bandera amarilla, debido a la proximidad de estos autos en el momento del incidente. La bandera amarilla fue desplegada por los oficiales en el Puesto 5 (Curva 4) 1.8 segundos después del impacto del auto de Giuliano Alesi con la barrera.

Durante esta maniobra, Ralph Boschung redujo su velocidad más bruscamente que Anthoine Hubert, quien tomó medidas para evitar la colisión moviéndose más a la derecha. A pesar de este movimiento, Anthoine Hubert hizo contacto con la parte trasera del auto de Ralph Boschung, perdiendo su alerón delantero y causando un pinchazo en el neumático trasero derecho a Ralph Boschung.

Avanzando a 262 km/h y sin su alerón delantero, Anthoine Hubert perdió el control y quedó en una trayectoria hacia la barrera del lado derecho del área de escape de la salida de la curva 4, que impactó en un ángulo de aproximadamente 40 grados a una velocidad de 216 km/h, generando una fuerza máxima equivalente a 33,7G.

Mientras tanto, Juan Manuel Correa se acercaba al lugar del accidente de Giuliano Alesi. Estaba avanzando aproximadamente en la línea de carrera, hacia el lado derecho de la pista en la salida de la curva 4 cuando chocó con los escombros dejados atrás por el auto de Giuliano Alesi. El impacto con los escombros fue aproximadamente 1,5 segundos después de que se desplegara la bandera amarilla y provocó daños en la suspensión delantera derecha y la pérdida del alerón delantero, lo que hizo que Juan Manuel Correa perdiera el control. Su auto se desvió a la derecha, fuera de la pista y hacia el área de escape de la curva 4, colocándolo en una trayectoria que resultaría en el impacto de auto a auto con Anthoine Hubert 1.6 segundos después.

Juan Manuel Correa golpeó el lado izquierdo del auto de Anthoine Hubert con un ángulo aproximado de 86 grados y una velocidad de 218 km/h, mientras que el auto de Anthoine Hubert estaba virtualmente parado. El coche 12 (Juan Manuel Correa) y el coche 19 (Anthoine Hubert) experimentaron un pico de fuerza resultante equivalente a 65,1G y 81,8G.

Tras el impacto entre los autos, el coche de Anthoine Hubert fue acelerado a 105,4 km/h y golpeó la barrera por segunda vez antes de rebotar hacia la pista.

Se desplegaron dobles banderas amarillas 2,5 segundos después del impacto entre los autos, seguidas de una bandera roja 2,7 segundos más tarde cuando el auto #19 (Anthoine Hubert) se detuvo en la pista por su lado izquierdo, con el auto #12 (Juan Manuel Correa) parando en posición invertida a la pista 2,6 segundos más tarde.

La respuesta médica y de rescate comenzó 12 segundos después de la pérdida de control inicial del auto #20 (Giuliano Alesi), inmediatamente después de que se desplegara la doble bandera amarilla y antes de que el auto #12 (Juan Manuel Correa) se detuviera. La primera evaluación médica en el sitio de Anthoine Hubert se realizó 54 segundos después de la bandera roja.

A los 16 segundos después del despliegue de la bandera roja, se inició un incendio debajo del auto #12 (Juan Manuel Correa) debido a una fuga de combustible. El fuego fue extinguido por un oficial en 2 segundos y la primera evaluación médica de Juan Manuel Correa se realizó 69 segundos después de la bandera roja.

El primer equipo de rescate llegó al lugar a los 2 minutos de ocurrido el accidente.

En resumen, los resultados de la investigación son los siguientes:

• Una cadena de acontecimientos dio lugar a una prolongada y compleja secuencia de choques en la que participaron cuatro pilotos, que finalmente condujo a un impacto de alta velocidad del tipo "lateral" entre los autos de Juan Manuel Correa y Anthoine Hubert.

• La dinámica del impacto entre los autos en términos de velocidad y trayectoria fue tal que se transfirió y disipó un nivel extremadamente alto de energía, lo que se tradujo en un traumatismo no-superviviente para Anthoine Hubert y en lesiones muy graves para Juan Manuel Correa.

• No hubo una única causa específica, pero se identificaron múltiples factores contribuyentes que dieron lugar a la gravedad del accidente, tras un análisis detallado de las diversas fases del mismo.

• La investigación no encontró pruebas de que algún piloto no reaccionara adecuadamente en respuesta a la señal de bandera amarilla o a las circunstancias en curso.

• Se considera que la reacción de los oficiales y del control de la carrera al desplegar los servicios de señalización y rescate en relación con el accidente fue oportuna y buena.

La mejora de la seguridad es un proceso continuo, por lo que las conclusiones que se extraigan de este accidente y de otros similares de todo el mundo se integrarán en la labor en curso de la FIA para seguir desarrollando la seguridad en el deporte motor. En 2019, el departamento de Seguridad de la FIA realizó investigaciones sobre 28 accidentes graves y mortales relacionados con carreras en circuitos, con el apoyo de la ASN (Autoridad Deportiva Nacional) de cada país.

