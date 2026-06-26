F2 Austria 2026: Noel León con la pole position para la carrera feature; Montoya primero para la sprint

El piloto mexicano Noel León se llevó la pole position para la carrera principal de la ronda de la Fórmula 2 en Austria convirtiéndose en el mejor representante latinoamericano para la antesala de la Fórmula 1.

León, integrante del equipo Campos, registró una mejor vuelta de 1m15.554s en los últimos minutos de la sesión. Con cinco minutos restantes León se colocó en el tope de la clasificación mientras sus rivales intentaban colocar los neumáticos en la posición para atacar por los puntos.

Con menos de tres minutos en el cronómetro, León se dirigió a los pits para aguardar que su tiempo fuera suficiente para asegurarse el primer puesto para la carrera del domingo. Alex Dunne fue el más cercano al mexicano finalizando a una décima de diferencia del integrante del equipo español.

El segundo coche de Campos conducido por Nikola Tsolov se ubicó tercero junto a Gabriele Mini, ambos contendientes por el título y separados por menos de tres décimas del mexicano.

El protegido de Ferrari, Rafa Camara, se ubicó quinto.

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El también mexicano Rafael Villagómez fue el segundo mejor latino colocándose en la octava posición a tres décimas de diferencia de su compatriota. Esto le permitirá arrancar tercero en la competencia del sábado.

Sebastián Montoya partirá desde el primer puesto en la carrera sprint del sábado al asegurar la décima plaza, seguido por el paraguayo Joshua Durksen quien arrancará en ambas ocasiones desde la posición 11.

El argentino Nico Varrone, compañero de Villagómez, se posicionó 22 en una sesión de clasificación donde las diferencias se definieron por centésimas de segundo. El sudamericano quedó a 1.2 segundos de lo hecho por Noel León.