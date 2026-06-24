FIA F2 2026: Horarios y cómo ver el fin de semana en Austria

La antesala de la Fórmula, la FIA F2, llega al meridiano de su temporada con la sexta ronda doble en el circuito de Spielberg, un momento crítico para los contendientes por el campeonato liderado en este momento por el italiano Gabriele Mini, quien suma 86 unidades.

Del lado latinoamericano, el mexicano Noel León se mantiene en la quinta posición del clasificador con 54 unidades, producto de sumar de forma constante desde la carrera feature en Miami.

El paraguayo Joshua Durksen es el siguiente de la armada en el clasificador en el puesto 11 con 21 unidades, una más que el colombiano Sebastián Montoya.

El argentino Nico Varrone está posicionado 14 con 14 unidades justo por detrás del estadounidense Colton Herta, protegido de Cadillac pero que sigue lejos de su meta dentro de los punteros para obtener la superlicencia.

Horarios de Fórmula 2 en Austria para Latinoamérica

Prácticas Libres de Fórmula 2 - Viernes 26 de junio de 2026

México: 03:05h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 03:05h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 04:05h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 05:05h

Argentina: 06:05h

Uruguay / Paraguay: 06:05h

Clasificación de Fórmula 2 - Viernes 26 de junio de 2026

México: 07:55h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:55h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:55h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:55h

Argentina: 10:55h

Uruguay / Paraguay: 10:55h

Carrera Sprint de Fórmula 2 - Sábado 27 de junio de 2026

México: 06:15h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:15h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:15h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:15h

Argentina: 09:15h

Uruguay / Paraguay: 09:15h

Carrera Estelar (Feature Race) de Fórmula 2 - Domingo 28 de junio de 2026

México: 02:10h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:10h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:10h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:10h

Argentina: 05:10h

Uruguay / Paraguay: 05:10h

¿Cómo ver la F2 2026 desde Austria?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.