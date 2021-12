Enzo Fittipaldi resultó con una fractura tras el accidente en Arabia

Al final, todo fue bien para Enzo Fittipaldi. El piloto brasileño, que, junto con Theo Pourchaire, tuvo un terrible accidente en la salida de la carrera principal de F2 en Yeda, sólo sufrió una fractura en el talón derecho.

Así lo ha anunciado el hermano mayor de Enzo, Pietro Fittipaldi, que se encontraba en la pista en el momento del accidente y ha estado constantemente al lado de su hermano en el hospital.

La dinámica del accidente fue ciertamente violenta. En la salida, Pourchaire caló su monoplaza y quedó en el lugar de la parrilla de la tercera posición, siendo esquivado por la mayoría de los competidores, pero no por Fittipaldi.

El brasileño no fue capaz de darse cuenta de que el número 10 de ART Grand Prix estaba parado en la parrilla a pesar de los paneles luminosos de señalización e impactó a toda velocidad contra la parte trasera del monoplaza de Pourchaire levantando el coche del francés del suelo y esparciendo restos también en el pit lane.

Inmediatamente, la dirección de carrera mostró la bandera roja para permitir que el personal médico atendiera a los dos pilotos implicados en el accidente. Tanto Pourchaire como Fittipaldi fueron trasladados en helicóptero al Hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahad de Yeda para ser analizados y tratados, y hubo que esperar mucho para recibir información oficial sobre el estado de salud de los dos pilotos.

El primero en comunicarse a través de las redes sociales fue Theo Pourchaire. El francés escribió en su perfil de Twitter: "Hola a todos, me gustaría decir que en general estoy bien. De momento no sé si mi temporada ha terminado, pero lo más importante no es esto, sino la lesión de Enzo. Le deseo lo mejor para su recuperación".

Las palabras de Fred Vasseur antes de la carrera de F1 de ayer también fueron tranquilizadoras sobre el estado de Pourchaire. El director del equipo Alfa Romeo Sauber dijo: "Theo está bien. Hablé con él media hora después de la carrera, de camino al hospital. Le hicieron una revisión y algunas radiografías, pero todo salió bien. También me dijo que no tiene dudas de estar en Abu Dhabi la semana que viene.

Esta vez, afortunadamente, las consecuencias del accidente fueron mínimas, pero habrá que investigar si el problema de la parrilla de Pourchaire fue consecuencia de un error del piloto o de un problema técnico que se ha producido varias veces desde que se introdujo la última generación del coche.

