El 2026 de Colton Herta va de mal en peor entre la F2 y los problemas de Cadillac

La temporada de Fórmula 2 de Colton Herta ha ido de mal en peor, algo que nada hará más evidente que su fin de semana en Monza.

Herta dejó la IndyCar para seguir el sueño de llegar a la F1 y fue contratado por el equipo Cadillac como piloto de pruebas y desarrollo para 2026, y cambió a F2 de cara a una posible promoción a la máxima categoría.

Pero aunque la F2 siempre iba a ser un desafío, dado que no tenía experiencia con los neumáticos Pirelli y no estaba familiarizado con los circuitos, Herta ocupa una decepcionante 17ª posición en el campeonato.

En 10 rondas, el piloto de Hitech ha clasificado entre los 12 primeros solo una vez, y Monza fue un nuevo mínimo para él con el 20º puesto, a más de un segundo del ritmo.

No se trató solo de ritmo, sin embargo. Herta se estrelló en la única sesión de entrenamientos de F2 cuando puso dos ruedas en la grava a la salida de Lesmo 2 y trompeó contra el muro interior. Luego participó en la FP1 de Fórmula 1 mientras Cadillac cumplía los requisitos para novatos, pero su MAC-26 se averió tras apenas una vuelta lanzada, con un presunto problema hidráulico. Esa 20ª posición en la clasificación de F2 agravó su día complicado.

Esta fue la tercera participación de Herta en FP1, y se había sentido "mucho más" cómodo en el Cadillac. "Ya sabes, simplemente tener ese pequeño conocimiento sobre lo que quiere el coche, o lo que necesita el coche, cómo quiere ser conducido", explicó.

Colton Herta, Hitech GP Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Todos estos coches tienen pequeñas diferencias que hacen que todo encaje. Estoy conduciendo e intentando encontrar eso, así que tener un poco más de conocimiento de lo que al coche le gusta hacer es una gran ayuda, me hace sentir más cómodo.

"Cuando solo tienes una hora, parece que, literalmente cuando estás dentro del coche y todo está pasando, todo sucede muy rápido. Parece que estás ahí cinco minutos, así que sales y al instante piensas: ‘Oh, debería haber hecho esto’ o ‘debería haber hecho aquello’.

"Creo que todo el mundo diría que si tuviera una segunda oportunidad en cualquier cosa cuando está conduciendo lo haría mejor, y desde luego para mí probablemente habría supuesto un paso bastante grande".

Herta luego avanzó solo hasta el 15º puesto en la carrera sprint de F2 del sábado, y su carrera principal terminó en la vuelta 11, en la grava a la salida de Parabolica, cuando iba 21º.

Como consecuencia, sigue estancado en 26 puntos en el campeonato, tras haber logrado solo un resultado entre los 12 primeros en las últimas 10 carreras. Su desventaja de 151 puntos respecto al líder del campeonato Nikola Tsolov, con 156 disponibles en las cuatro rondas restantes, significa que está prácticamente fuera de la lucha por el título incluso matemáticamente. Incluso el top 10, ahora a 37 puntos, actualmente parece una tarea difícil.

"Lo que quiero hacer es llegar a la Fórmula 1 y quiero llegar allí lo más rápido posible", dijo Herta. "Hasta qué punto es realista, aún no me lo han dicho ni lo sé". Pero un asiento en F1 para 2027 difícilmente puede ser ya una opción.

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