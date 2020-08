Wolff: Ferrari debe analizar las decisiones de "ciertos miembros"

Ferrari sufrió su peor actuación de la temporada en clasificación este sábado en Bélgica, cuando Charles Leclerc y Sebastian Vettel acabaron 13º y 14º respectivamente.

Eso dejó a Ferrari como el séptimo equipo más rápido en la clasificación, y se suma a su decepcionante comienzo de temporada tras una gran pérdida de rendimiento entre el pasado campeonato y este.

Ferrari logró ocupar la primera fila de la parrilla en Spa el año pasado, y batió a Lewis Hamilton con la victoria con Leclerc.

Cuando se le pidió opinar sobre los problemas actuales de Ferrari y si echaba de menos competir con el equipo italiano, el director de Mercedes F1, Toto Wolff, dijo que Ferrari es "una marca icónica" y que "debería competir en la parte delantera".

"No es bueno para la Fórmula 1", continuó Wolff. "No es bueno para la competencia que hay en la parte delantera. Me siento como todos los Tifosi y empleados de Ferrari con esta falta de rendimiento".

Pero Wolff sugirió que Ferrari tenía que "cuestionar las prioridades que se han establecido en los últimos tiempos y de dónde viene la falta de rendimiento".

Y añadió: "Nadie, ni los aficionados ni la gente de Ferrari, se merece un resultado así".

Cuando se le pidió que aclarara qué quería decir con las prioridades de Ferrari, Wolff matizó su comentario aclarando que se refería a algunos trabajadores, no a todo el equipo.

"En realidad, está mal decir las prioridades de Ferrari, porque eso arrastra a Ferrari y engloba a todos los que forman parte de Ferrari", declaró Wolff.

"Quizás sean las decisiones que se han tomado dentro del equipo por parte de ciertos miembros".

Ferrari ha perdido mucho en cuanto a velocidad en recta y el rendimiento de la unidad de potencia entre 2019 y 2020, algo que también han sufrido los otros equipos con motor Ferrari.

Eso llegó tras un pacto privado entre Ferrari y la FIA durante una investigación de su unidad de potencia, que varios rivales consideraban ilegal.

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, reconoció el mes pasado que la posterior represión de la FIA sobre los motores les había costado rendimiento este año.

Wolff señaló a principios de este curso cómo Mercedes se había esforzado hasta el "agotamiento" tratando de igualar el rendimiento de la unidad de potencia de Ferrari el año pasado, lo que provocó un "salto sustancial" en su propio motor.