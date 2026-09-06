Wolff admite que tenía el dedo "sobre la radio" para evitar un caos entre Russell y Antonelli en Monza
Mercedes permitió que Kimi Antonelli y George Russell lucharan por la victoria en Monza, ¡a pesar de una pugna que le hizo pasar a Toto Wolff algunos momentos de infarto.
Mercedes no lograba un doblete desde las dos primeras carreras del año en Australia y China. En Monza —el circuito de casa para Kimi Antonelli, a pesar de que partía desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por cambio de motor—, las "Flechas de Plata" volvieron a saborear ese éxito. El líder del campeonato fue un paso más allá y se llevó la victoria, tras haber llegado al Gran Premio de Italia con el objetivo principal de salvar tantos puntos como fuera posible.
Durante todo el fin de semana, Kimi Antonelli jugó en equipo; el sábado, ayudó a su compañero George Russell dándole rebufo en la clasificación, devolviéndole así el favor tras las órdenes de equipo dadas en Zandvoort dos semanas antes. Sin embargo, en las últimas vueltas, los sentimentalismos quedaron a un lado. Habiéndose reincorporado a la lucha por la victoria gracias a una estrategia diferente, el italiano pasó naturalmente al ataque.
"Intentamos anticiparnos a diversos escenarios posibles, y ambos han sido fantásticos a la hora de entender y aceptar el aspecto colectivo, algo difícil para un piloto que busca ganar un Gran Premio —especialmente para Kimi en Monza, y sobre todo para George, que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por el título—. Pero siempre han competido de forma limpia", señala Toto Wolff.
No obstante, la tensión aumentó en el garaje de Mercedes cuando Kimi Antonelli se vio obligado a salirse a la grava en la primera curva tras un intento fallido de adelantar a George Russell.
Mercedes no lograba un doblete desde las dos primeras carreras del año en Australia y China. En Monza —el circuito de casa para Kimi Antonelli, a pesar de que partía desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por cambio de motor—, las "Flechas de Plata" volvieron a saborear ese éxito. El líder del campeonato fue un paso más allá y se llevó la victoria, tras haber llegado al Gran Premio de Italia con el objetivo principal de salvar tantos puntos como fuera posible.
Durante todo el fin de semana, Kimi Antonelli jugó en equipo; el sábado, ayudó a su compañero George Russell dándole rebufo en la clasificación, devolviéndole así el favor tras las órdenes de equipo dadas en Zandvoort dos semanas antes. Sin embargo, en las últimas vueltas, los sentimentalismos quedaron a un lado. Habiéndose reincorporado a la lucha por la victoria gracias a una estrategia diferente, el italiano pasó naturalmente al ataque.
"Intentamos anticiparnos a diversos escenarios posibles, y ambos han sido fantásticos a la hora de entender y aceptar el aspecto colectivo, algo difícil para un piloto que busca ganar un Gran Premio —especialmente para Kimi en Monza, y sobre todo para George, que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por el título—. Pero siempre han competido de forma limpia", señala Toto Wolff.
No obstante, la tensión aumentó en el garaje de Mercedes cuando Kimi Antonelli se vio obligado a salirse a la grava en la primera curva tras un intento fallido de adelantar a George Russell.
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