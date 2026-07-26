Williams "solo puede soñar" con un avance como el de Aston Martin, admite Albon

Tras el 18º y el 19º puesto en la clasificación del Gran Premio de Hungría, en Williams no están precisamente contentos. Alexander Albon subraya que la escudería histórica solo puede soñar con un paquete de mejoras como el de Aston Martin.

"No sé qué mejoras llevaba en el coche en Aston", fueron sus palabras tras la clasificación. "Nosotros solo podríamos soñar con eso. Probablemente hayan encontrado entre un segundo y medio y dos segundos."

En consecuencia, ambos Williams están en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría por detrás del Aston Martin de Fernando Alonso. "Podremos luchar con ellos en algunas carreras simplemente por nuestra velocidad punta", dijo Albon.

"Pero puedo decir", explica el piloto de Williams, "que son claramente más rápidos que nosotros en las curvas. Eso realmente nos abre los ojos y sabemos lo que tiene preparado nuestra mejora de Bakú".

"Y", admite Albon con total franqueza, "no es algo así [como lo de Aston], así que tenemos mucho trabajo por delante."

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ambos pilotos de Williams tienen que lidiar sobre todo de una sesión a otra con el comportamiento constantemente cambiante de su coche. Preguntado por el origen de esta inconsistencia, Albon responde tras la clasificación: "Si lo supiéramos, ya habríamos resuelto el problema."

Carlos Sainz, por su parte, subraya en sus declaraciones tras la sesión: "Tenemos que afrontarlo como equipo con una actitud positiva. Quiero que todos [en el equipo] lo aborden de manera positiva y no tengan miedo."

En lugar de hundirse en la frustración, Sainz considera la mejora de Aston como una posible inspiración: si un equipo con medios comparables lo consigue, ¿por qué, según la forma de pensar del cuatro veces ganador de Grandes Premios, no iba a ser posible también en Williams?

"Y si no lo conseguimos: ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esas posibilidades? Para mí es importante en el futuro demostrar que tenemos la capacidad de lograr exactamente una remontada así, como el equipo de la zona media que tenemos delante."

Según Sainz, Aston Martin ha conseguido, con su paquete de mejoras, desarrollar el mejor conjunto aerodinámico de todos los equipos de la zona media de la parrilla. En cambio, está por verse si Williams será capaz de dar un paso similar. Según el jefe del equipo, James Vowles, el importante paquete de actualizaciones debutará en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú.

En el Campeonato Mundial de Constructores, Williams ocupa la octava posición. Justo detrás del histórico equipo se encuentra el equipo oficial de Audi, que está al acecho con apenas un punto menos.