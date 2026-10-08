Williams Racing demanda al dueño de un taller local por un millón de libras esterlinas

En estos momentos se está desarrollando un inusual litigio en el Tribunal Superior de Londres. Según un nuevo reportaje del Daily Mail, Williams Racing ha emprendido oficialmente acciones legales de gran envergadura contra el propietario de un taller local después de que una pieza de valor incalculable del legado de Fórmula 1 del equipo desapareciera sin dar ninguna explicación.

El chasis FW23 desaparecido

La disputa legal gira en torno a un chasis Williams FW23 de 2001 increíblemente raro. Durante esa temporada concreta de Fórmula 1, Ralf Schumacher logró tres victorias con el FW23, mientras que su compañero de equipo, Juan Pablo Montoya, consiguió la primera victoria de su carrera en un Gran Premio al volante de ese mismo monoplaza.

La escudería, con sede en Grove, protege celosamente su colección patrimonial y valora internamente este emblemático chasis en aproximadamente 750 000 libras esterlinas. Allá por 2015, Williams Racing acordó ceder temporalmente el vehículo a Autotech Performance Ltd, permitiendo que el taller con sede en Telford exhibiera el coche con fines comerciales y promocionales.

Ralf Schumacher, BMW Williams FW23 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Sin embargo, el acuerdo profesional se desmoronó por completo cuando Autotech liquidó formalmente sus activos en el verano de 2021. Cuando Williams Racing intentó recuperar su preciado vehículo, este había desaparecido sin dejar rastro.

El equipo de Fórmula 1 ha emprendido ahora acciones legales contra Peter Thorpe, antiguo director de Autotech. En los documentos judiciales presentados por el equipo se alega que Peter Thorpe se apropió indebidamente del chasis al afirmar ante los peritos de la liquidación que era propietario del vehículo, retirándolo posteriormente de las instalaciones antes de que Williams Racing pudiera intervenir. En consecuencia, el equipo exige la devolución inmediata del FW23 o una indemnización económica superior a un millón de libras esterlinas para cubrir la pérdida total y los gastos de alquiler diarios asociados.

Una extraña defensa basada en motivos médicos

En respuesta a la demanda a gran escala presentada ante el Tribunal Superior, Peter Thorpe y su equipo jurídico están defendiéndose contra las acusaciones.

El exdirector insiste en que nunca reivindicó la propiedad personal del FW23 y sostiene que no tiene ni la más remota idea de qué ocurrió con el vehículo después de agosto de 2021. Para explicar este vacío temporal, los representantes legales de Peter Thorpe revelaron que sufrió un derrame cerebral debilitante en octubre de 2018, que, según se informa, le provocó un grave deterioro cognitivo y problemas de memoria persistentes.

Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW Foto: Sutton Images

Además, la defensa está intentando desmontar por completo la valoración de 750 000 libras realizada por el equipo. Los abogados de Peter Thorpe argumentan que el FW23 desaparecido no era más que una carcasa vacía de exposición, carente de un motor funcional, lo que lo hacía mucho menos valioso que un auténtico monoplaza de Gran Premio listo para competir.

Aunque un portavoz de Williams Racing se negó a hacer más comentarios sobre el litigio en curso, confirmó que el equipo confía en que el sistema judicial británico resuelva el misterio y les devuelva su propiedad.