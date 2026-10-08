El CEO de McLaren deja una importante novedad sobre la salida de Gianpiero Lambiase de Red Bull

Si hay que creerle al CEO de McLaren Racing, Zak Brown, Gianpiero Lambiase, de Red Bull, podría dejar Milton Keynes por Woking tan pronto como en 2027. El estadounidense dijo a Sky Sports que se siente optimista de que el actual ingeniero de carrera de Max Verstappen cambiará de equipo mucho antes de lo esperado.

"Soy optimista de que lo veremos vestido de papaya en algún momento del próximo año", dijo a la emisora.

En abril de este año, el equipo McLaren de Fórmula 1 confirmó que Lambiase asumiría el cargo de director de competición en la escudería, dejando su puesto en Red Bull junto a Verstappen. En su nuevo rol reportará al jefe de equipo Andrea Stella.

El comunicado de McLaren en ese momento decía: "McLaren Racing se complace en anunciar que GianPiero Lambiase se unirá al McLaren Mastercard Formula 1 Team como Chief Racing Officer, reportando al Team Principal, Andrea Stella.

El rol de chief racing officer ya existe dentro de la estructura del equipo, con el liderazgo general del equipo de carreras. Actualmente estas funciones son gestionadas por Andrea Stella además de su cargo como jefe de equipo. Lambiase es la última incorporación pensada para reforzar y apoyar el grupo de talento existente en McLaren, al mismo tiempo que reafirma el compromiso a largo plazo del equipo de consolidar su posición como una escudería ganadora de campeonatos.

"La capacidad del equipo para atraer y asegurar talento de primer nivel, como Lambiase, y anteriormente Rob Marshall y Will Courtenay, junto con la retención y promoción de personas altamente talentosas que ya están dentro del equipo, es un testimonio de la visión estratégica y la cultura que están integradas de manera esencial en el McLaren Mastercard F1 Team bajo el liderazgo de Zak Brown y Andrea Stella, quienes también tienen contratos a largo plazo.

"El equipo espera dar la bienvenida a GianPiero Lambiase cuando finalice su contrato actual, no más tarde de 2028".

Ahora, parece que el ingeniero británico-italiano podría salir de Red Bull antes de lo previsto.

Por qué Lambiase es importante para McLaren

Lambiase lleva más de 10 años trabajando junto al cuatro veces campeón y ha gestionado una cantidad casi ilimitada de decisiones complicadas durante los grandes premios. Su talento multifacético aportará otra capa de conocimiento de carrera a McLaren, que espera ampliar su experiencia para fortalecer su lucha por otra victoria en el campeonato.

Con este rol también gestionado actualmente por Stella, la llegada del ingeniero al equipo permitirá que Stella profundice su enfoque en su función principal como jefe de equipo.

Aunque 2026 no ha sido fácil para Lando Norris y Oscar Piastri, los pilotos de McLaren, la segunda mitad de la temporada hasta ahora ha dejado resultados más sólidos.

"Estoy muy entusiasmado con todo lo que tenemos en marcha en la fábrica", dijo Brown a Sky Sports. "Los hombres y mujeres han estado haciendo un gran trabajo. Hemos logrado muchos avances este año después de lo que fue un inicio de temporada muy difícil, pero siento que ahora tenemos las cosas bajo control.

"Los pilotos están manejando muy bien y, ya sabes, son tiempos emocionantes".

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