Fórmula 1 Presentación de Mercedes para la F1 2026

Williams presenta la decoración de su coche de F1 2026

Así es la nueva decoración de Williams para la temporada 2026 de F1.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Edited:
Williams FW48

Así lucirá el William FW48 para la F1 2026
14

Williams ha presentado la decoración de su retrasado auto de Fórmula 1 2026.

El FW48 lucirá un diseño principalmente en azul oscuro y negro, al igual que sus predecesores, pero también incorporará azul claro y blanco en los pontones laterales, para acomodar los logotipos de Barclays y Komatsu.

El equipo anunció el miércoles que el banco británico será su "socio bancario oficial", mientras que Komatsu, fabricante japonés de maquinaria de construcción, patrocina a la escudería desde la temporada 2024.

"2026 es el siguiente paso en el camino de regreso hacia la cima para Atlassian Williams F1 Team, al entrar en una nueva era para el deporte, y estamos entusiasmados con la temporada que se avecina", dijo el director del equipo, James Vowles.

"Tenemos una gran alineación de pilotos, algunos nuevos socios fantásticos, una base de fanáticos en constante crecimiento y queremos construir sobre el éxito que saboreamos el año pasado, pero no somos ingenuos respecto al desafío que tenemos por delante. Nadie sabe con certeza qué sucederá en la primera carrera, pero estamos deseando descubrirlo y esperamos que a nuestros fanáticos les encante alentarnos con esta gran nueva decoración".

Williams FW48

Williams FW48

Photo by: Williams

El camino de Williams "de regreso hacia la cima" comenzó de manera poco auspiciosa, ya que el equipo se perdió el test de pretemporada de Barcelona, convirtiendo al FW48 en el único coche de 2026 que aún no ha aparecido públicamente, lo que sigue siendo el caso dado que hoy se trata únicamente de una presentación de la decoración.

El equipo reconoció "retrasos en el programa del FW48", pero Vowles insistió posteriormente en que Williams "podría haber llegado a Barcelona", aunque admitió que eso habría dejado a la escudería en desventaja en términos de repuestos.

"Tenemos la unidad de potencia proporcionada por Mercedes, la caja de cambios proporcionada por Mercedes, así que el aprendizaje que ellos están atravesando esta semana en Barcelona se trasladará a nosotros, en Bahréin", dijo el británico la semana pasada.

Williams FW48

Williams FW48

Photo by: Williams

"No es que quiera apoyarme en su trabajo duro, pero también vale la pena señalar que eso sigue siendo una ventaja para nosotros que surge de ello, o una desventaja que se neutraliza. Confío en que con seis días en Bahréin, recorreremos el programa que necesitamos, y es por eso que ahora estamos en el VTT [Virtual Test Track].

"Lo que quería hacer es asegurarme de que desde el comienzo en Bahréin tengamos un coche fiable listo para salir a pista, para que no estemos allí haciendo lo que muchos individuos y equipos están intentando con todas sus fuerzas hacer en Barcelona, pero sin salir del garaje. Tenemos que estar ahí listos para rodar".

Los tests de pretemporada en Bahréin se llevarán a cabo del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero; no se espera que el FW48 realice su debut antes de esas fechas.

