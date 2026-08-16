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Fórmula 1

Las dificultades de Williams para cumplir el límite de gastos en medio de la remodelación del equipo

Williams está sacrificando el desarrollo a corto plazo de su monoplaza de F1, ya que el límite de gastos obliga al equipo a dar prioridad a las mejoras importantes de su infraestructura obsoleta.

Lydia Mee
Publicado:
James Vowles, Williams

El director del equipo Williams, James Vowles, ha revelado que el límite de gastos de la Fórmula 1 está obligando a la escudería de Grove a desviar recursos del desarrollo actual del monoplaza para modernizar urgentemente sus instalaciones obsoletas.

Tras un comienzo de temporada 2026 muy complicado, lastrado por un monoplaza con exceso de peso y retrasos durante el invierno, Vowles admitió que el equipo estaba "muy vulnerable" debido a las deficiencias subyacentes en la infraestructura.

En declaraciones a The Vowles Verdict tras el Gran Premio de Hungría, el británico explicó: "Nos encontramos en una situación extraña en la que quedamos muy expuestos este invierno. Llevamos muchos, muchos años sin poder desarrollar nuestras instalaciones hasta el nivel que deberían tener. Y lo que hace el tope de gastos es limitarte".

Para Williams, la enorme magnitud de la falta de inversión histórica significa que las mejoras inmediatas en el rendimiento han tenido que quedar en segundo plano frente a las soluciones operativas a largo plazo.

El jefe del equipo confirmó que este equilibrio está afectando directamente a los resultados de la escudería para 2026.

"Por eso estamos dedicando muchos recursos a asegurarnos de que solucionamos esos problemas entre bastidores, en lugar de centrarnos en mejorar el rendimiento del coche este año", continuó Vowles.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

"Está claro que este invierno ha demostrado que nos queda un largo camino por recorrer. Hay muchas más cosas que debemos abordar y solucionar. Y no es una tarea que se resuelva en un instante. No es algo que se consiga en uno o dos meses. Llevará tiempo llegar hasta allí. Nuestro compromiso con vosotros es que lo conseguiremos. Estamos en este camino para asegurarnos de seguir avanzando".

Estas declaraciones se produjeron tras un frustrante Gran Premio de Hungría, en el que Williams tuvo problemas para encontrar el ritmo. Alex Albon y Carlos Sainz terminaron en los puestos 17º y 18º, a dos vueltas del líder. 

Tras la primera mitad de la temporada 2026, Williams ocupa el noveno puesto en la clasificación de constructores con 11 puntos.

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