Williams explica sus ambiciones en la F1 2026 tras el salto de 2025

El jefe del equipo Williams de Fórmula 1, James Vowles, afirma que el salto del quinto al cuarto puesto será "exponencialmente más difícil", al descartar que la escudería pueda pelear en la punta en 2026.

Williams pasó del noveno al quinto lugar en 2025 con un auto muy mejorado, en medio de una profunda reestructuración de su fábrica, mientras concentraba casi todos sus esfuerzos de desarrollo durante la temporada en el proyecto 2026. Alex Albon y el nuevo fichaje Carlos Sainz sumaron en conjunto 137 puntos, frente a los 17 del año anterior.

Ese enfoque temprano en el desarrollo bajo las regulaciones de este año elevó las expectativas en torno al equipo con sede en Grove, a pesar de que la escudería se perdió el shakedown de Barcelona, algo que atribuyó a intentar hacer pasar por su proceso de producción más piezas de las que podía manejar en esta etapa.

En declaraciones a los medios, incluido Motorsport.com, durante el lanzamiento de la nueva decoración del equipo para 2026, Vowles es cauto y reconoce que cerrar la brecha con los equipos de punta desde su estatus de 2025 como "el mejor del resto" será mucho más difícil que pasar del fondo a la mitad del pelotón.

"Esta es una oportunidad para que sigamos avanzando realmente como organización", dijo Vowles. "No somos ingenuos respecto al desafío que tenemos por delante, y el salto del quinto al cuarto puesto es, por experiencia, exponencialmente más difícil que lo que ya hemos logrado. Y la única manera de conseguirlo frente a competidores que también están esforzándose y avanzando es simplemente empujando los límites absolutos y siendo valientes en las decisiones que se toman.

"No esperamos estar luchando por el campeonato, pero sí esperamos que 2025 sea nuestra línea de base establecida y seguir haciendo avanzar el negocio año tras año a partir de ahí".

Vowles subrayó que, dado que Bahréin aún ofrece a los equipos seis días más de pruebas antes del inicio de la temporada en Australia, no cree que haberse ausentado del shakedown de Barcelona los deje en desventaja.

"Me habría gustado mucho estar en Barcelona. Ese era el objetivo. Eso era lo que pretendíamos hacer. No lo logramos", afirmó. "Sin embargo, lo que hicimos en términos de una semana de pruebas virtuales de pista fue exitoso, y lo que hemos estado haciendo con Carlos y Alex en el simulador en paralelo mientras todos los demás estaban en Barcelona.

"Además, tenemos la suerte de que Mercedes cuenta con suficientes rodajes, por lo que está llegando bastante información tanto de la caja de cambios como de la unidad de potencia, lo que nos permite adelantarnos de cara a Bahréin. Eso significa que no creo que, con seis días de pruebas, estemos en desventaja. Ahora bien, parte de eso es fortuna, porque la unidad de potencia es fiable, la caja de cambios es fiable y las pruebas VTT (Virtual Test Track) sacaron a la luz muchos de los demonios que estaban ocultos en el auto.

"Lo que falta es mucho conocimiento para que los pilotos perfeccionen de forma natural lo que está ocurriendo en pista. Lo que falta es una correlación de dónde están realmente nuestras aerodinámicas y una correlación de dónde están realmente nuestras dinámicas de vehículo. Los datos de pista son la única manera de establecer eso.

"Así que hay una pérdida, pero con seis días de pruebas, y con nuestro simulador en el que invertimos, de última generación y operativo desde el año pasado, podemos mitigar gran parte de eso".