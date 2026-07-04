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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

VIDEO: El choque entre Checo Pérez y Fernando Alonso en la sprint en Silverstone

La arrancada del mexicano Sergio Pérez y Fernando Alonso resultó complicada en la carrera corta del Gran Premio de la Gran Bretaña.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Erik Junius

La carrera sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña resultó complicada para Sergio Pérez quien, tras haberse colocado en la posición 18 en la arrancada ha sido penalizado y concluyó la competencia en el puesto 22, con una parada de pits no programada pero, al menos a diferencia de Austria, logró rodar en la competencia.

En el arranque de la competencia, Sergio Pérez y Fernando Alonso se colocaron en una pelea por las posiciones traseras de la carrera con el español saltando hasta la posición 18 por delante del mexicano.

En los primeros compases, al llegar a la curva 3, Checo Pérez y Alonso tuvieron un contacto. El mexicano atacó por la parte interna mientras que el de Aston Martin se quedó por el exterior llegando a un incidente cuando la parte izquierda del Cadillac tocó la parte posterior derecha del Aston.

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El choque no solo destrozó los planes de Alonso. El monoplaza del piloto mexicano también sufrió daños severos en el impacto, obligando a "Checo" a pasar por el pit lane para realizar un cambio de alerón delantero regresando a la pista para seguir con la recolección de información. Posteriormente los comisarios decretaron 10 segundos de penalización al mexicano quien ya estaba en la posición 22.

En las imágenes de la cámara a bordo se podía observar como Pérez intentó girar para alejarse del contacto, pero el Cadillac no respondió. Posteriormente el mexicano indicó que todo se debió a que una ráfaga de viento le impidió poder completar la trazada llegando al choque con Alonso.

 

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