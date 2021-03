Vettel no cree que Mercedes juegue sucio si les superan

Sebastian Vettel disfrutará de su primera experiencia en un test oficial con Aston Martin esta semana en Bahrein, durante el único test de pretemporada de la F1 2021.

El tetracampeón del mundo se ha unido a la nueva escudería para esta temporada, tras su salida de Ferrari, lo que supone un paso atrás respecto a los recursos con los que cuenta un equipo de fábrica.

Aston Martin recibe unidades de potencia y otras piezas de Mercedes como parte de una colaboración técnica entre los equipos, e incluso basó el diseño del coche de Racing Point del año pasado en el Mercedes de 2019.

Pero Vettel rechazó la sugerencia de que Aston Martin no podría luchar por las victorias y los campeonatos mientras sea un equipo cliente, ya que busca convertirse en candidato al título en los próximos cinco años.

"No estoy preocupado por eso, creo que sus temores son de la vieja escuela", dijo Vettel. "El mundo ha avanzado. Creo que en el pasado, probablemente tendrías razón".

"Con alguien como Mercedes, creo que podemos confiar en que recibes un trato muy justo. Y si eres más rápido, entonces se te permite ganarles".

"Como he dicho, este tipo de mentalidad es muy anticuado. Como principio. Veo de dónde viene, pero no me preocupa. Si estamos muy, muy cerca de Mercedes, eso es un muy buen logro. Así que será lo último que me preocupe".

El año 2021 marcará la primera vez que Vettel corra con motores Mercedes en la F1, después de haber sido motorizado por BMW, Renault y Ferrari.

Vettel dijo que tenía curiosidad por trabajar con las unidades de potencia del fabricante alemán, que están ampliamente consideradas como las mejores de la F1 y que serán utilizadas por tres equipos cliente esta temporada.

"La unidad de potencia de Mercedes es supuestamente la más fuerte de la parrilla, y será mi primera vez con Mercedes en la Fórmula 1", dijo Vettel. "Estoy deseando ver cómo funcionan. Ya me han introducido en la unidad de potencia y en cómo se supone que funciona y se gestiona. Así que creo que esto solo puede ayudarnos".

"El hecho de que obviamente no estemos a cargo del motor en su desarrollo y demás, y podamos beneficiarnos de un socio tan fuerte, solo puede ayudar. Podemos seguir con el coche y preocuparnos de eso".

"Fuera, tienes gente con la que te llevas bien, y tienes gente con la que no te llevas bien. No creo que haga falta que te lleves bien con los demás. Pero en ese caso, creo que el beneficio más fuerte es el hecho de que nos motoriza Mercedes".