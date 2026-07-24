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Fórmula 1 GP de Hungría

Investigación a Verstappen y Sainz en Hungría: el veredicto de los comisarios

Los comisarios han emitido su decisión tras el incidente que involucró a Max Verstappen y Carlos Sainz durante los primeros entrenamientos libres del GP de Hungría 2026 de F1.

Fabien Gaillard
Edited:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Como Crawford, el box del equipo Aston Martin de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa llega al paddock.

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
James Key, director técnico del equipo Audi de Fórmula 1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Área de recepción del equipo Haas F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Equipo de boxes de Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa, box del equipo Haas F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Colton Herta, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
49

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría 2026 de Fórmula 1 estuvo marcada por una situación tensa entre Max Verstappen y Carlos Sainz, que fue remitida a los comisarios.

El incidente se produjo poco después del inicio de la sesión, cuando el neerlandés, en una vuelta lanzada, llegó a la curva 12 mientras el Williams de su antiguo compañero estaba en la trazada pero a baja velocidad. Obligado a salirse de esa línea para evitar el incidente, y por tanto a abortar su intento, Verstappen no quedó satisfecho con la forma en que Sainz había actuado.

Los pilotos fueron convocados después de la sesión para dar explicaciones. Tras la audiencia, los comisarios dirigieron una advertencia a Sainz, culpable según ellos de haber obstaculizado a Verstappen. Sin embargo, se beneficia de circunstancias atenuantes, ya que un fallo provisional de radio explica en parte la situación.

Esta es la justificación completa de la decisión: "En la recta que lleva a la curva 12, el coche N° 55 se encontraba en la trazada y frenó pronto mientras el coche N° 3 se acercaba por detrás en una vuelta de ataque. El coche N° 3 tuvo que desplazarse hacia la derecha para evitar una colisión."

"Las comunicaciones por radio del equipo mostraron que el ingeniero había advertido al piloto del coche N° 55 en varias ocasiones de la aproximación del coche N° 3, pero el piloto del coche N° 55 explicó que el cable de su radio estaba desconectado y que por tanto no había oído esos mensajes. Declaró que se estaba preparando para hacer una vuelta rápida y que había frenado antes de la curva 12 para calentar sus frenos."

Carlos Sainz (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"El piloto del coche N° 3 declaró que se sorprendió al ver al coche N° 55 rodar tan lentamente en la trazada, pero no consideró que este incidente fuera peligroso."

"Los comisarios reconocieron que el piloto del coche N° 55 tenía problemas de radio, lo que explicaba por qué no había oído la advertencia sobre la aproximación del coche N° 3."

"Sin embargo, en la medida en que el piloto no podía beneficiarse de las advertencias de su equipo, no debería haber preparado sus frenos en la trazada y, al hacerlo, obstaculizó al coche N° 3."

"Dado que el incidente se produjo durante los entrenamientos libres y que en realidad no puso en peligro al piloto del coche N° 3, los comisarios decidieron imponerle una advertencia."

Cabe señalar que una segunda investigación también se refería al comportamiento de Verstappen justo después de esa secuencia, en particular su propia ralentización y la manifestación de su frustración hacia Sainz. Sin embargo, los comisarios no actuaron.

"El piloto del coche N° 55 declaró que no había sido obstaculizado de ninguna manera por la ralentización del coche N° 3 en la curva 12", puede leerse en particular en esta segunda decisión. "Ningún otro coche fue obstaculizado. Por tanto, los comisarios decidieron no tomar ninguna sanción."

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