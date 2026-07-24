Malasia se propone como opción para una carrera de F1 en 2026

El gobierno de Malasia está realizando un estudio de viabilidad para organizar un gran premio de Fórmula 1 de última hora mientras el conflicto en Oriente Medio sigue sumiendo los planes en el caos.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán impidió que la F1 disputara sus rondas de inicio de temporada en Bahréin y Arabia Saudita, aunque había esperanzas de que el alto el fuego del mes pasado allanara el camino para la vuelta a la normalidad, y con ello una posible recuperación del Gran Premio de Bahréin en el intervalo de una semana entre las rondas de Bakú y Singapur, el primer fin de semana de octubre.

Pero con las hostilidades en la región reavivándose de nuevo en las últimas semanas y amenazando con intensificarse aún más, ahora parece cuestión de días que el plan de Bahréin tenga que ser abandonado.

En su lugar, Malasia ha surgido como una opción para la plaza de octubre, con su proximidad a Singapur convirtiéndola en una elección lógica.

El ministro de Juventud y Deportes de Malasia, Dr Mohammed Taufiq Johari, dijo que el gobierno había recibido "información preliminar sobre la posibilidad de albergar una carrera de Fórmula 1 en el Sepang International Circuit como reemplazo del Gran Premio de Bahréin," en un comunicado el viernes.

"El Ministerio de Juventud y Deportes está llevando a cabo activamente conversaciones y evaluando la propuesta," concluía el comunicado.

Sepang actualmente recibe al MotoGP como su principal evento del deporte motor. Photo by: Shameem Fahath / Motorsport Network

Más que una propuesta concreta de la dirección de la F1, se entiende que la categoría ha expuesto los diversos requisitos logísticos para que las autoridades locales y el circuito de Sepang de Kuala Lumpur alberguen un gran premio. Sepang no ha albergado la F1 desde 2017, y aunque organiza anualmente una ronda de MotoGP, la complejidad añadida de albergar la F1 aún requeriría un trabajo significativo por parte de los organizadores.

La evaluación interna de Malasia debería dar a la dirección de la F1 más claridad sobre si Sepang podría ser o no una opción válida de reemplazo. Pero aunque Kuala Lumpur parece la opción más lógica sobre la mesa en este momento, también existe la posibilidad de que la F1 no pueda llenar el hueco entre Azerbaiyán y Singapur.

La F1 también ha hecho planes de respaldo para el peor de los escenarios en que su doble cita final de temporada de Catar y Abu Dabi se vea amenazada, con una opción de dirigirse al circuito portugués de Portimao, que sería una prueba antes de que la sede vuelva oficialmente al calendario en 2027.

Pero la F1 considera que aún tiene tiempo a su favor para decidir sobre la parte final de su calendario de 2026, con el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, fijando un plazo a mediados de septiembre.

"Es deber de un buen organizador o promotor asegurarse de que haya planes preparados," dijo Domenicali a Sky a principios de este mes. "Con respecto al final del año, para nosotros eso está preparado y la decisión debe tomarse a mediados de septiembre."