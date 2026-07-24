Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Hungría

Malasia se propone como opción para una carrera de F1 en 2026

Con un regreso a Bahréin en octubre prácticamente imposible, Formula 1 está investigando otras alternativas, incluida Malasia.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Ganador Sebastian Vettel, Ferrari SF-15T

Race winner Sebastian Vettel, Ferrari SF-15T

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El gobierno de Malasia está realizando un estudio de viabilidad para organizar un gran premio de Fórmula 1 de última hora mientras el conflicto en Oriente Medio sigue sumiendo los planes en el caos.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán impidió que la F1 disputara sus rondas de inicio de temporada en Bahréin y Arabia Saudita, aunque había esperanzas de que el alto el fuego del mes pasado allanara el camino para la vuelta a la normalidad, y con ello una posible recuperación del Gran Premio de Bahréin en el intervalo de una semana entre las rondas de Bakú y Singapur, el primer fin de semana de octubre.

Pero con las hostilidades en la región reavivándose de nuevo en las últimas semanas y amenazando con intensificarse aún más, ahora parece cuestión de días que el plan de Bahréin tenga que ser abandonado.

En su lugar, Malasia ha surgido como una opción para la plaza de octubre, con su proximidad a Singapur convirtiéndola en una elección lógica.

El ministro de Juventud y Deportes de Malasia, Dr Mohammed Taufiq Johari, dijo que el gobierno había recibido "información preliminar sobre la posibilidad de albergar una carrera de Fórmula 1 en el Sepang International Circuit como reemplazo del Gran Premio de Bahréin," en un comunicado el viernes.

"El Ministerio de Juventud y Deportes está llevando a cabo activamente conversaciones y evaluando la propuesta," concluía el comunicado.

Sepang actualmente recibe al MotoGP como su principal evento del deporte motor.

Sepang actualmente recibe al MotoGP como su principal evento del deporte motor.

Photo by: Shameem Fahath / Motorsport Network

Más que una propuesta concreta de la dirección de la F1, se entiende que la categoría ha expuesto los diversos requisitos logísticos para que las autoridades locales y el circuito de Sepang de Kuala Lumpur alberguen un gran premio. Sepang no ha albergado la F1 desde 2017, y aunque organiza anualmente una ronda de MotoGP, la complejidad añadida de albergar la F1 aún requeriría un trabajo significativo por parte de los organizadores.

La evaluación interna de Malasia debería dar a la dirección de la F1 más claridad sobre si Sepang podría ser o no una opción válida de reemplazo. Pero aunque Kuala Lumpur parece la opción más lógica sobre la mesa en este momento, también existe la posibilidad de que la F1 no pueda llenar el hueco entre Azerbaiyán y Singapur.

La F1 también ha hecho planes de respaldo para el peor de los escenarios en que su doble cita final de temporada de Catar y Abu Dabi se vea amenazada, con una opción de dirigirse al circuito portugués de Portimao, que sería una prueba antes de que la sede vuelva oficialmente al calendario en 2027.

Pero la F1 considera que aún tiene tiempo a su favor para decidir sobre la parte final de su calendario de 2026, con el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, fijando un plazo a mediados de septiembre.

"Es deber de un buen organizador o promotor asegurarse de que haya planes preparados," dijo Domenicali a Sky a principios de este mes. "Con respecto al final del año, para nosotros eso está preparado y la decisión debe tomarse a mediados de septiembre."

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Bajo la lupa: todas las novedades del renovado AMR26 de Aston Martin en Hungría
Artículo siguiente Lance Stroll, sin rodeos: "¿Que se aprende más en los malos momentos? ¡Tonterías!"

Top Comments
More from
Filip Cleeren

Los pilotos que se ausentarán en la FP1 del GP de Hungría y quiénes los reemplazarán

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Los pilotos que se ausentarán en la FP1 del GP de Hungría y quiénes los reemplazarán

Mercedes presenta el nuevo coche de seguridad de F1 de 612 hp

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Mercedes presenta el nuevo coche de seguridad de F1 de 612 hp

Por qué la nacionalidad no será un factor mientras Haas considera a Fornaroli y Camara para la F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Por qué la nacionalidad no será un factor mientras Haas considera a Fornaroli y Camara para la F1 2027

Últimas noticias

VIDEO: El nuevo Aston Martin se rompe en el estreno en Hungría

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
VIDEO: El nuevo Aston Martin se rompe en el estreno en Hungría

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring

Cadillac pone sus ojos en Camara: el brasileño de Ferrari entra en su punto de mira para 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Cadillac pone sus ojos en Camara: el brasileño de Ferrari entra en su punto de mira para 2027

Steiner se pronuncia sin rodeos sobre el futuro de Esteban Ocon en Haas para el 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Steiner se pronuncia sin rodeos sobre el futuro de Esteban Ocon en Haas para el 2027