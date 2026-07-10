Button predice que el "solitario" Verstappen dejará Red Bull por un destino claro en la F1

El campeón de Fórmula 1 de 2009 Jenson Button cree que Max Verstappen está cada vez más frustrado y "solitario" en Red Bull, y predice que el cuatro veces campeón buscará activamente salir del equipo. Señaló a Mercedes como el destino más probable para Verstappen.

Hablando en el Sky Sports F1 Show, Button compartió sus pensamientos sobre el futuro del neerlandés en el equipo de Milton Keynes. La discusión fue enmarcada por el presentador Simon Lazenby, quien señaló la cláusula de salida en el contrato de Verstappen, que se entiende que podría entrar en vigor en el parón de verano si no está entre los dos primeros del campeonato de pilotos.

"Si su equipo de gestión no estuviera preguntando por ahí, no estaría haciendo bien su trabajo," explicó Button.

"Estoy seguro de que hay dos equipos que le interesarían: McLaren, posiblemente, y obviamente el grande en este momento, Mercedes. Todos los pilotos tienen contratos, pero el dinero manda. Siempre hay una forma de mover a un piloto a otro lugar."

Añadió: "Creo que suena realmente frustrado en este momento. Pone buena cara muchas veces, pero creo que está muy frustrado con la situación. Mucha gente con la que ha trabajado durante muchos años y con la que ganó campeonatos se ha ido a otros lugares.

"Debe de ser muy extraño. Debe de sentirse un poco solitario dentro de ese equipo para él. Todos a su alrededor son completamente nuevos. Así que creo que buscará en otra parte. Sí, de verdad lo creo para el año que viene."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Para Button, la elección obvia del próximo equipo es el actual líder del campeonato, Mercedes. El equipo de Brackley ha ganado siete de los primeros nueve grandes premios de la temporada 2026.

"El equipo en el que, si yo fuera su representante, querría ponerlo es Mercedes, obviamente junto a Kimi [Antonelli] o junto a George [Russell], cualquiera de los dos que decidan dejar marchar," añadió Button.

"Tienes que ser implacable. Tienes que ser egoísta en su posición porque sabes que él está mucho más avanzado en su carrera."