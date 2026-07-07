Red Bull investiga contrarreloj el fallo en el alerón de Verstappen antes de Spa

Por segundo fin de semana de carrera consecutivo, Max Verstappen se salió de pista debido a un problema con el alerón trasero de Red Bull, aunque el cuatro veces campeón del mundo subrayó de inmediato que los dos fallos fueron causados por problemas diferentes.

"Un fallo diferente, digamos, pero el mismo resultado", explicó Verstappen.

Tras el accidente en Spielberg, donde Verstappen se salió al final de la Q3, Red Bull dijo que entendía la causa de ese fallo específico. Resulta aún más preocupante que surgiera un problema diferente en el alerón trasero en el siguiente fin de semana de carrera, uno que el equipo no había previsto.

El alerón trasero de Red Bull ha atraído especial atención porque su sistema aerodinámico activo crea la abertura más grande de la parrilla.

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El equipo introdujo su propia versión del 'alerón Macarena' en Miami, y el director técnico Pierre Wache dijo a Motorsport.com que la inspiración no había venido de Ferrari.

El diseño también es diferente. Mientras que el alerón trasero de Ferrari puede girar hasta 270 grados en una dirección, el de Red Bull gira hasta 160 grados en la dirección opuesta.

Red Bull empezó a trabajar en su propio concepto en noviembre de 2025 y originalmente tenía previsto introducirlo en Melbourne. Sin embargo, el equipo no estaba satisfecho con él en ese momento, retrasando su debut hasta Miami.

La versión de Red Bull del alerón "Macarena" es eficaz para reducir la resistencia aerodinámica, pero ya ha provocado dos accidentes. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"No dejar piedra sin remover" en la investigación del alerón trasero

Aunque el concepto de Red Bull parece eficaz para reducir la resistencia aerodinámica, la seguridad siempre debe ser lo primero. Eso se aplica no solo a la FIA, que ha estado implicada en el proceso de diseño desde el principio, sino también a los pilotos.

Verstappen describió los recientes incidentes con el alerón trasero como "sumamente peligrosos", una preocupación que cobra aún más relevancia de cara al rápido circuito de Spa-Francorchamps.

Significa que Red Bull solo puede volver a correr con el alerón en el Gran Premio de Bélgica si está completamente convencido de que todos sus problemas iniciales han sido eliminados. Esa investigación ya está en marcha.

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"Vamos a revisar toda la zona para asegurarnos de no dejar ninguna posibilidad de que eso vuelva a ocurrir", dijo Mekies el domingo por la noche cuando se le preguntó por los dos fallos separados.

No dejar ninguna posibilidad de repetición significa, en la práctica, que todas las opciones siguen sobre la mesa, incluida la de no usar el alerón trasero giratorio en Spa.

Red Bull sigue creyendo en el concepto, pero también sabe que no puede permitirse otro fallo, especialmente dada la insatisfacción de Verstappen entre bastidores.

"Haremos lo que sea necesario para estar del lado seguro", dijo Mekies. "Ya hemos corrido bastantes carreras con ese concepto. Hemos corrido desde Miami, creo. Así que han sido varias carreras.

"Es demasiado pronto en el análisis para establecer si es un problema con el concepto o algo más. Pero sin duda no vamos a dejar piedra sin remover al respecto. Y tenemos todas las opciones abiertas."

Red Bull cannot afford to risk a third crash, especially given Verstappen’s frustration behind the scenes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

McLaren ha adoptado un enfoque más cauteloso

Esas opciones incluyen volver temporalmente a una especificación de alerón trasero más antigua y convencional para Spa. Naturalmente, el equipo técnico liderado por Wache preferiría evitarlo, ya que representaría un paso atrás en términos de reducción de resistencia aerodinámica y, por tanto, de rendimiento puro.

Eso es especialmente significativo en un circuito con escasez de energía como Spa, donde se espera de nuevo que la gestión de la energía desempeñe un papel crucial, un área en la que Red Bull no ha destacado hasta ahora esta temporada. Eso hace que cada pequeña reducción de resistencia aerodinámica sea valiosa.

Pero si queda alguna duda sobre la especificación actual, y si esa duda no puede eliminarse en las próximas dos semanas, entonces Red Bull no tiene más remedio que optar por la seguridad.

Otro contratiempo como los de Spielberg y Silverstone es lo último que necesita el equipo, especialmente dadas las frustraciones de Verstappen el domingo por la noche.

Curiosamente, McLaren llevó por primera vez su propio alerón trasero giratorio a Spielberg, pero decidió no usarlo allí porque el equipo aún no consideraba que el diseño estuviera listo, ni siquiera para una sesión de entrenamientos libres.

El equipo tampoco lo utilizó en Silverstone debido al formato sprint, lo que significa que Spa podría convertirse en su primera prueba real. A la luz de los recientes problemas de Red Bull, el enfoque cauteloso de McLaren es fácil de entender.