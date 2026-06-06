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Fórmula 1 GP de Mónaco

Vasseur hospitalizado y ausente el sábado del GP de Mónaco de F1

Ferrari informó que el director de su equipo de Fórmula 1, Frédéric Vasseur, se perderá la jornada del sábado del Gran Premio de Mónaco tras haber sido hospitalizado como medida de precaución.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal

El jefe del equipo de Fórmula 1 Ferrari, Fred Vasseur, no estará presente en el Gran Premio de Mónaco el sábado debido a controles médicos en curso.

La acción en pista para la práctica final está programada para comenzar a las 12:30pm en el principado, antes de la clasificación a las 4pm, para la cual Vasseur no estará en el circuito.

Esto significa que sus funciones habituales probablemente recaerán en el director adjunto del equipo y ex piloto de F1 Jerome d'Ambrosio, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2024 tras un año en Mercedes.

Un comunicado de Ferrari decía: "Fred Vasseur no estará presente en el circuito hoy. Tras algunos controles médicos, Fred permanecerá en observación en un centro médico local.

"No se proporcionará más información médica. Le deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verlo de vuelta en la pista pronto."

Las expectativas son altas en Ferrari porque las curvas lentas son un gran punto fuerte del SF-26 y eso quedó demostrado el viernes, cuando la Scuderia terminó 1-2 tanto en la FP1 como en la FP2.

En la FP1, Charles Leclerc marcó una vuelta 0.226s más rápida que Lewis Hamilton con un 1m13.978s, antes de que el siete veces campeón del mundo respondiera en la FP2 al superar a su compañero de equipo por 0.111s.

Muchos miran a la Scuderia para poner fin al comienzo perfecto de Mercedes en 2026, en el que ha ganado los cinco grandes premios, especialmente cuando Max Verstappen de Red Bull terminó tercero en ambas prácticas.

Pero Ferrari no se adelanta a los acontecimientos, ya que hablando el viernes Vasseur afirmó: "No me importa este tipo de enfoque o rumores de que tenemos que hacer el trabajo".

"Aún queda un largo camino en Mónaco desde el primer viernes hasta la clasificación y la carrera", añadió.

"Lo más difícil es que tienes que anticipar la evolución de la pista, la evolución del agarre.

"Siempre tienes que ir una sesión por delante. Este es un verdadero desafío para el equipo y para los pilotos. Aún queda mucho camino y mañana por la noche veremos el ritmo real."

Esas ideas fueron compartidas por Leclerc, que logró la última victoria de Ferrari en el principado en 2024 antes de que Lando Norris ganara para McLaren en 2025.

"Red Bull, y Max especialmente, estuvo muy cerca de nosotros en la FP2", dijo el monegasco, ya que Verstappen se quedó a solo 0.168s de Hamilton.

"Espero que sean muy fuertes, espero que McLaren y Mercedes también, una vez que lo junten todo en la clasificación, estén muy cerca.

"Así que creo que va a ser una clasificación ajustada y más de lo que la gente espera."

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