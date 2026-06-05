Vasseur: "La renovación de Leclerc es una señal para el equipo y para todo el paddock"

Los rivales de Ferrari habían predicho que los italianos son favoritos para el Gran Premio de Mónaco y, al menos por el momento, los SF-26 han cumplido las expectativas.

El equipo de Maranello cerró el primer día en pista en Monte-Carlo con dos dobletes. Leclerc lideró la primera sesión por delante de Hamilton, mientras que el 7 veces campeón del mundo lo hizo mejor por 1 décima respecto al héroe local en la sesión vespertina.

Los rivales, en cambio, tuvieron muchas dificultades en la primera sesión, mientras que en la siguiente lograron limar la distancia con los Rossa, que sin embargo siguieron siendo con diferencia la referencia en el estrecho trazado urbano.

"En Mónaco el desafío para pilotos y equipos es siempre tratar de entender qué puede suceder en la siguiente sesión en lo que respecta a la evolución del agarre", dijo Frédéric Vasseur, team principal de Ferrari, al término de los Libres 2.

"Siempre hay que adaptar un poco de todo. La segunda sesión no fue mal, aunque fue difícil juntar todo en una sola vuelta lanzada. Debemos tener presente que el tráfico juega un papel fundamental en Mónaco y ahora hay un 10% más de monoplazas respecto a la temporada pasada (los Cadillac, ndr), por lo tanto es más de un 10% más difícil".

Con la el Modo de Línea Recta no utilizable y una MGU-K mucho menos influyente respecto a los otros trazados que componen el Mundial 2026 de Fórmula 1, los neumáticos son quizá el principal objeto de trabajo para los equipos, sobre todo con tanto tráfico en pista.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Para mañana será fundamental conseguir ponerlos en temperatura y mantenerlos en la ventana correcta de uso, pero también lograr encontrar una vuelta lo bastante limpia (léase: con el menor tráfico posible) para aprovecharlos desde la recta de salida hasta la meta y obtener un tiempo lo bastante bueno para intentar la pole.

"Ahora con estos neumáticos estamos viviendo la misma historia del año pasado. Están volviendo a ser importantes en el rendimiento y con tantos coches en pista es difícil hacer una verdadera optimización en la vuelta de preparación. A veces estás empujando pero te encuentras levantando el pie. Pienso que la clave para mañana será la optimización de los neumáticos. Llegar a la ventana correcta y hacer una vuelta limpia, pero no tendremos la vida fácil".

"Hemos visto márgenes más pequeños en los Libres 2 y creo que es convergencia de rendimiento entre los equipos. También lo vimos el año pasado. No se puede esperar tener siempre 4 décimas de margen en cada sesión. Esto significa que debemos dar algunos pasos adelante, también en lo que respecta a la evaluación del agarre para la próxima sesión. Y esa será la clave para la jornada de mañana".

En los Libres de hoy hemos podido observar varias estratagemas para aprovechar al máximo los neumáticos en la vuelta seca. Hay quien, como Max Verstappen, se quedó en pista y mejoró vuelta tras vuelta; otros, en cambio, intentaron dar menos vueltas probando una - como máximo dos - vueltas rápidas seguidas.

"Hoy hemos visto distintos enfoques a la hora de hacer las vueltas rápidas. Hay quien se quedó en pista para hacer varias vueltas consecutivas y quien, en cambio, hizo menos. Pero esto dependía de la posición en pista, de los coches que se tenían delante durante las vueltas. Nosotros tendremos que entender bien cómo prepararnos para la clasificación de mañana".

En cuanto a la noticia del fin de semana, es decir, la renovación de contrato de Leclerc con Ferrari, Vasseur comentó: "La renovación de Leclerc es una noticia positiva para el equipo, para Ferrari y creo que para Charles. Es importante tener este tipo de continuidad. Tenemos una muy buena colaboración. Nos conocemos bien y Charles conoce muy bien al equipo. Estaba en la Academy Ferrari desde 2016 o 2015. Construir este tipo de proyecto es un mensaje muy fuerte internamente, pero también para el paddock".