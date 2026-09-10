Tsunoda responde a las críticas de Max Verstappen: "no saco nada de sus comentarios"

Yuki Tsunoda ha restado importancia a los comentarios de Max Verstappen de que sus resultados recientes son una prueba de que la aportación del piloto es menos importante con los nuevos coches de Fórmula 1 de 2026.

Ambos pilotos fueron compañeros de equipo en Red Bull el año pasado, pero mientras Verstappen terminó segundo en el campeonato, Tsunoda quedó 17.º y por tanto fue reemplazado por Isack Hadjar para 2026.

Así que el piloto de 26 años se convirtió en el piloto reserva del equipo, pero ha disputado las dos últimas carreras - Zandvoort y Monza - para el equipo hermano Racing Bulls y volverá a hacerlo en Madrid este fin de semana.

Eso se debe a una lesión de muñeca que Hadjar sufrió durante el parón veraniego, con el francés siendo sustituido temporalmente por Liam Lawson en Red Bull, otro piloto que tuvo dificultades junto a Verstappen en 2025.

Sin embargo, Tsunoda y Lawson han rendido con valentía, ya que el neozelandés fue séptimo en Holanda, mientras que el hombre de Racing Bulls sumó un punto en Monza tras quedarse muy cerca en Zandvoort.

Así que el piloto japonés se ha mostrado satisfecho con sus resultados, particularmente dado lo duro que fue 2025, lo que significa que no está dejando que los comentarios del tetracampeón del mundo le afecten.

Yuki Tsunoda, Racing Bulls Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Son sus comentarios, así que... no lo sé. La verdad, simplemente lo leí. Eso es todo", dijo el japonés.

“Es un coche diferente, seguro. Obviamente, los despliegues de energía y esas cosas son diferentes. Obviamente es parte de cosas en las que no puedes realmente ir a fondo en algunas curvas. Algo que experimenté en Monza.

“Pero, sí, eso es todo. Realmente no saco nada de sus comentarios ni los comparo con mis resultados, con lo que mostré en dos carreras; creo que es algo muy individual. Así que creo que he hecho un buen trabajo y eso es todo”.

Verstappen ha sido uno de los críticos más contundentes de la nueva normativa de 2026, describiéndola en pretemporada como “Formula E con esteroides” debido a la dependencia de la gestión de la energía.

Y ha habido momentos este año en los que el reglamento más eléctrico se ha impuesto al desafío del piloto, como cuando Lando Norris se vio ‘obligado’ a adelantar a Lewis Hamilton en Suzuka.

O en Spa, cuando McLaren señaló los “elementos de autoaprendizaje” de la unidad de potencia, todo lo cual llevó a Verstappen a usar los resultados recientes de Lawson y Tsunoda como más prueba de ello.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

El neerlandés dijo a la BBC: “En la historia del deporte, normalmente el piloto que es el más comprometido, el que frena más tarde, acelera antes, se entrega en las [curvas] de alta velocidad, recibe recompensa, porque simplemente ganas ese tiempo en la curva.

“Pero ahora estás pensando constantemente: ‘En esta curva quizá tenga que contenerme un poco. Acelerar más tarde. O frenar antes. O levantar el pie. Y entonces tengo más velocidad punta’. Cosas así. Es tan antinatural. No es en absoluto como debería ser”.

“Sin faltar al respeto, y espero que nadie se quede con esto, pero miren a Yuki. Se sube al coche.

"Nunca había pilotado el coche antes. Competitivo de inmediato. Liam salta de Racing Bulls a Red Bull – competitivo de inmediato. Es porque estos coches son insensibles a las acciones del piloto.

“Por supuesto, sí, todavía tienes que hacer una buena vuelta y todavía tienes que comprometerte, los pilotos más rápidos siempre acabarán arriba, pero está realmente, realmente limitado, como una llave de estrangulamiento o algo así. Te frenan”.