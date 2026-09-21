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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Szafnauer advierte que dividir Cadillac entre EE.UU. e Inglaterra aleja al equipo de ganar

El exdirector del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, ha advertido de que la estructura operativa de Cadillac podría impedirle luchar por el título mundial.

Lydia Mee
Publicado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

El exdirector de la escudería Alpine de Fórmula 1, Otmar Szafnauer, ha advertido de que la estructura operativa de Cadillac no está orientada a ganar un campeonato.

Tras un proceso de incorporación prolongado y muy sonado, General Motors, bajo su marca Cadillac, se incorporó a la parrilla de la F1 al inicio de la temporada 2026 como undécima escudería.

Aunque el equipo abrió unas instalaciones en Europa, en el circuito de Silverstone, para aprovechar la cantera tradicional de talentos del campeonato, gran parte de su trabajo de diseño y simulación se lleva a cabo en Indianápolis y Carolina del Sur, en Estados Unidos.

En declaraciones sobre el podcast "High Performance Racing junto al comentarista Jake Humphrey, Szafnauer se preguntó cómo funcionaría realmente el equipo con esta estructura a largo plazo.

"Hace poco compartí vuelo con Pat Symonds [consultor ejecutivo de ingeniería de Cadillac], y Pat está trabajando con o para Cadillac", explicó Szafnauer.

"Cadillac está construyendo una sede en Indianápolis. Y le dije a Pat: “Eso no es lo ideal. Si, por ejemplo, tienes el mismo talento de pilotos que tiene Mercedes y si Cadillac fabrica la misma unidad de potencia que tiene Mercedes, y entiendes la dinámica del vehículo, la aerodinámica y los neumáticos tan bien como lo hace Mercedes…

Sergio Perez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"La única diferencia es que tienes a parte de tu equipo de diseño en Silverstone y a tus especialistas en aerodinámica, a parte de tu equipo de diseño en Indianápolis y a tu equipo de simulación en Carolina del Sur. Esa es la única diferencia. ¿Quién va a ganar? Mercedes.

Añadió: "Dijo: “Solo es subóptimo si quieres ganar el campeonato del mundo”. Así que esa es mi opinión. En primer lugar, el objetivo. Si el objetivo es convertirlo en un equipo más estadounidense, entonces sí, que se construya en Indianápolis y en Carolina del Sur. Pero si tu objetivo es ganar el campeonato del mundo, entonces haces todo lo que sea necesario para ganar el campeonato del mundo. Y eso no lo es.

Desde su incorporación a la parrilla de la F1, Cadillac ha trabajado para adaptarse al campeonato, al tiempo que ha tenido que lidiar con algunos problemas de fiabilidad. Actualmente ocupa el 11.º puesto en la clasificación de constructores, con cero puntos.

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