Cómo Stroll logró el récord del novato con podio más joven en F1

El Gran Premio de Azerbaiyán de 2017 fue una carrera de locura que colocó al circuito de Bakú en todo su esplendor dentro del mapa de la Fórmula 1.

Daniel Ricciardo avanzó desde el décimo puesto de la parrilla para conseguir una impresionante victoria para Red Bull, esto luego de que un choque, detrás del auto de seguridad, entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, que encendió su batalla por el título de ese año.

Pero una de las historias más extravagantes de ese turbulento fin de semana llegó con el novato de Williams Lance Stroll, quien obtuvo su podio inaugural de F1 en solo su octavo arranque dentro de la categoría.

Con solo 18 años y en apenas su cuarta temporada compitiendo en una división de monoplazas, el debut del piloto canadiense en el Gran Circo en 2017 fue muy debatido. El hijo del empresario Lawrence Stroll llegó a Williams después de ganar el título F3 europeo del año anterior donde el equipo Prema trabajó con dedicación para él, al tiempo que completaba una cantidad considerable de entrenamientos privados para prepararse para el comienzo de su carrera en la F1.

A pesar de ello, el arranque de Stroll en F1 fue difícil, y se retiró en las tres primeras carreras, y no fue hasta la sexta competencia que logró sus primeros puntos.

Stroll desestimó las críticas que le siguieron a esas actuaciones y que lo calificaban de "gracioso", mientras que la directora del equipo, Claire Williams, pidió a sus detractores que "le dieran un descanso", y agregó: "Siempre dijimos desde el principio que necesitaba tiempo para familiarizarse. Las críticas que se le han dirigido son extremadamente injustas".

En Montreal, Stroll avanzó desde la posición 17 de la parrilla para terminar noveno en su carrera de casa. Dos semanas después se clasificó octavo en Bakú, alcanzando por primera vez la Q3 y superando a su compañero de equipo Felipe Massa, quien lideraba la batalla de puntos dentro del equipo 20-2 ante del arranque de ese día.

Lance Stroll, Williams FW40 Photo by: Sutton Images

Durante la primera vuelta de la carrera en Azerbaiyán, Stroll se vio sometido a una considerable presión por parte del eventual ganador de la carrera Ricciardo, pero lo mantuvo a raya a través de la secuencia de curvas de 90 grados en el primer sector. Massa logró adelantar, pero el canadiense retuvo la octava posición después de que Valtteri Bottas perdiera posiciones luego de un choque con Kimi Raikkonen en la curva 2.

Incapaz de adelantar a Stroll, Ricciardo fue llamado a boxes al final de la vuelta cinco, con el objetivo de ponerlo en un camino libre y evitar quedar atrapado.

Por su parte, el piloto de Williams mantuvo a la vista al Force India de Esteban Ocon durante las primeras vueltas, y a una diferencia de 1.5 segundos antes de que el coche de seguridad apareciera por la detención de Daniil Kvyat. Max Verstappen también se vio obligado a retirarse debido a un problema con el motor, promoviendo a Stroll al séptimo al momento del reinicio.

A medida que Hamilton y Vettel se tocaban detrás del coche de seguridad, en un incidente por el que se recordaría la carrera, los autos detrás fueron más civilizados en sus preparativos para el reinicio. Tal vez Lance lo tomó con demasiada calma ya que no pudo meterse en el rebufo de los monoplazas que iban adelante mientras llegaban a la recta principal. Eso lo dejó mirando en los espejos a Nico Hulkenberg, quien lo acechaba.

Después de defenderse del alemán, Stroll ganó tres posiciones cuando los Force India de Ocon y Sergio Pérez chocaron en la curva 2, un incidente que dejó escombros esparcidos en la pista, uno de ellos tomado por desgracia por Kimi Raikkonen, lo que le hizo disminuir la velocidad. Ante esta situación la carrera pasó a estatus de bandera roja para permitir que la pista fuera limpiada.

La bandera roja permitió que todos los pilotos tomaran un juego de neumáticos que los llevaría al final de la carrera. Stroll quedó cuarto para el reinicio detrás de Hamilton, Vettel y Massa, y a diferencia del safety car anterior, se las arregló para entrar rápidamente a la succión de Massa y pasar momentáneamente al tercer lugar, pero de inmediato Ricciardo se abrió paso sobre los dos Williams y tomó esa posición.

Massa perdió dos posiciones con Hulkenberg y Kevin Magnussen, y el brasileño informó que su auto estaba "temblando" y era "muy difícil de manejar", antes de ser informado de que tenía un amortiguador trasero roto, lo que lo obligó a retirarse de la carrera. Hulkenberg también abandonó poco después.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB13, Lance Stroll, Williams FW40, Felipe Massa, Williams FW40, en el reinicio. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La salida de Massa le dio a Stroll una diferencia respecto a los autos detrás, lo que le permitió concentrarse completamente en perseguir a Ricciardo. En esos momentos, la unidad de potencia Mercedes era el top de la parrilla, lo que le permitía ganar tiempo en las largas rectas del circuito.

Mientras Ricciardo se había movido fuera del rango de DRS a las cinco vueltas del reinicio de la carrera, Stroll todavía ganó una posición cuando el reposacabezas de Hamilton, quien era líder, se desprendió. Mercedes intentó aconsejarle que lo volviera a colocar mientras transitaba en la recta principal, pero no era un trabajo fácil a 200 mph, por lo que decidieron llamarlo a pits con 20 vueltas para el final.

Cuando Hamilton se metió en el pit lane, los comisarios confirmaron que a Vettel se le había impuesto una penalización de stop and gp de 10 segundos por "conducción peligrosa" detrás del auto de seguridad. El descontento piloto de Ferrari cumplió su sanción dos vueltas después de que Hamilton se paró en boxes, saliendo en séptimo lugar, una posición por delante del británico de Mercedes.

Todo ese drama había puesto a Ricciardo a la cabeza de la carrera, con Stroll a 3.5 segundos atrás, mientras que Magnussen eras tercero, a 13 segundos del Williams, pero el hombre a observar era Bottas, quien estaba en quinto.

Después de su choque en la primera vuelta con Raikkonen, el finlandés había superado después de la bandera roja a Marcus Ericsson, Stoffel Vandoorne, Romain Grosjean, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Un problema de frenos causó que Magnussen retrocediera antes de que un adelantamiento en la curva 1 de Ocon le diera a Bottas el tercer lugar con 13 vueltas para el final, necesitando recuperar un segundo por vuelta para tener alguna posibilidad de alcanzar a Stroll.

La brecha comenzó a cerrarse a medida que la carrera llegaba a su final. Bottas estableció una serie de mejores tiempos personales para reducir la ventaja de Stroll, pero el piloto de Williams estaba en lo propio, estableciendo su vuelta más rápida de la carrera cuando faltaban siete giros.

En la última vuelta, Bottas estaba a una distancia sorprendente. El finlandés obtuvo una mejor salida en la parte inferior en la curva 16 antes de mantener su pie plantado en el acelerador a través de la serie de curvas posteriores para después abrir el DRS al llegar a la recta principal, un movimiento que dejó a Stroll indefenso permitiendo que el de Mercedes le quitara la segunda posición por apenas 0.105 segundos.

Cuando Stroll se acercó a Bottas en la sala de pilotos antes del podio, sonrió ampliamente y dijo: "¡Estuvo cerca, amigo!". Tanto Bottas como Ricciardo, que ahora son clientes habituales del podio, felicitaron rápidamente a su joven colega, que seguía sacudiendo la cabeza con incredulidad en el podio. Su padre, Lawrence, observaba desde el parque cerrado, claramente emocionado por la magnitud del logro.

"No tengo palabras en este momento, y esa fue una carrera agitada", dijo Stroll en el podio después de ser bañado en champán. "¡Ese fue probablemente uno de los finales más cerrados de todos los tiempos! Qué carrera. No puedo creer que al llegar al fin de todo estaría parado aquí en el podio. Es increíble".

El entonces editor de Autosport Grand Prix, Ben Anderson, le dio a Stroll un puntaje de 9/10 en las clasificaciones posteriores a la carrera, llamándolo "un piloto transformado". Ciertamente había recorrido un largo camino para devolverle el golpe a sus críticos, pero al propio Stroll no le importó eso.

"No escucho esas cosas, es solo ruido. Lo tuve el año pasado cuando tuve el año perfecto y este año cuando he tenido algunos momentos difíciles. Estoy contento conmigo mismo. Todo lo demás es solo ruido de fondo. No me importa".

Stroll se había elevado por encima de las críticas no solo para ganar un podio, sino para consolidar su lugar en los libros de historia de la F1. Se convirtió en el segundo piloto más joven en lograr un podio de F1, con Max Verstappen solo 11 días más joven que el canadiense. El holandés lo logró con su victoria en el Gran Premio de España de 2016.

En términos de un récord absoluto, Stroll es el piloto más joven en la historia de la F1 en lograr un podio en su temporada de novato.

Con los requisitos de superlicencia posteriores a Verstappen, es poco probable que Stroll sea desplazado de cualquiera de esas posiciones.

Ahora que se prepara para comenzar su cuarta temporada en la F1 con Racing Point, que aspira a ser el dominante en la mitad de la parrilla en 2020, tiene la posibilidad de aumentar sus podios en un futuro no muy lejano.