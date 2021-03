Stroll admite que "subestimó" el impacto del COVID-19

Lance Stroll se perdió el Gran Premio de Eifel en el Nurburgring debido a que sentía mal, siendo reemplazado por Nico Hulkenberg en el entonces llamado equipo Racing Point, ahora Aston Martin.

El canadiense reveló más tarde que los síntomas que experimentó habían sido el inicio de COVID-19. El piloto regresó a su asiento para la carrera en Portugal.

Stroll tuvo problemas en su regreso al coche en Portimao, retirándose de la carrera después de una colisión mientras que en Imola terminó 13°. Ahora, durante el lanzamiento el AMR21 reveló que las secuelas de contraer el nuevo coronavirus todavía estaban afectando su condición física y mental.

“El COVID me sacó del Gran Premio en Alemania y probablemente me afectó bastante en los siguientes dos grandes premios”, dijo Stroll en el lanzamiento del equipo Aston Martin.

“Simplemente me sentía sin energía física y no en el mejor lugar en cuanto a lo mental. Creo que subestimé la forma en que el virus me afectaría y durante esas carreras fue una lucha física”.

Stroll recuperó su ritmo en Turquía al obtener una impresionante primera pole bajo la lluvia, pero lamenta el hecho de que su caída a mitad de temporada, que también incluyó un incidente en Mugello, le costó a él y a su equipo muchos puntos en el campeonato.

Racing Point finalmente tuvo que ceder el tercer lugar en la tabla de constructores al equipo McLaren, que mostró una forma más consistente en la temporada.

"Después de esa mala racha, volví a estar en forma en Turquía, así que comencé a recuperar mi desempeño", agregó. "Pero perdimos muchos puntos del campeonato. Definitivamente hay muchas cosas que aprender de esa experiencia”.

"En una nota positiva, terminamos la temporada mucho más fuertes, pero creo que la competencia fue mucho más fuerte hacia el final del año”.

“No era como al comienzo de la donde a menudo íbamos cuarto y quinto con ambos autos, a veces incluso mejor que eso”.

"El juego cambió entre la competencia de los equipos, y creo que este año volverá a ser una mitad de parrilla muy competitiva. Tenemos que concentrarnos y hacer el trabajo”.

Junto con Stroll, Sergio Pérez y Lewis Hamilton también se vieron obligados a no participar en carreras en 2020 luego de haberse contagiado del SARS-COV2.

Durante las últimas vacaciones, Lando Norris, Charles Leclerc y Pierre Gasly también dieron positivo.

