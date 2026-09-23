La decisión de incluir Mónaco entre las pruebas "Sprint" de la temporada 2027 ha dividido inevitablemente al paddock. Las reacciones recabadas en Bakú han puesto de manifiesto posiciones divergentes, pero también un punto en el que parece haber un consenso bastante amplio: si hay algo que los pilotos valoran de la idea es la posibilidad de disputar dos sesiones de clasificación en las calles del Principado. En cambio, hay muchas más dudas sobre la utilidad de añadir una segunda carrera en un circuito en el que los adelantamientos se han vuelto extremadamente difíciles.

Entre los más críticos se encuentra Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo ha defendido en repetidas ocasiones que Mónaco necesitaría una fórmula específica, pero no cree que la carrera Sprint sea la solución.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Kym Illman / Getty Images

"Para mí no tiene sentido" —explicó—, "aunque lo positivo es que tendremos otra sesión de clasificación, y eso está bien. Siempre he dicho que Mónaco necesita algo diferente; no creo que deba tener el mismo formato de carrera que se utiliza en todas partes. Las carreras Sprint han aportado algo nuevo a la Fórmula 1, pero para un lugar como Mónaco tenemos que inventarnos algo diferente".

Hamilton no pone en duda en absoluto el encanto del trazado. Es precisamente el contraste entre un circuito extraordinario para pilotar y una carrera a menudo carente de acción lo que supone el problema: "Es un lugar precioso y un circuito increíble para pilotar, pero la carrera es tan aburrida como puede serlo una carrera. No sé cuál es la solución, pero la carrera Sprint no es la respuesta".

Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Kimi Antonelli se opone por una razón diferente. El piloto de Mercedes no tiene ningún problema con el formato Sprint en sí, que considera adecuado para otros circuitos, pero considera que Mónaco es una prueba especial, en la que el recorrido que lleva a los pilotos a la clasificación constituye una parte importante del reto.

"Mónaco no. Creo que le quita un poco de prestigio al fin de semana", explicó Antonelli. Kimi valora el formato tradicional con tres sesiones de entrenamientos libres en las que, vuelta tras vuelta, el piloto va ganando la confianza necesaria para llegar al límite en la clasificación del sábado. "Hay una progresión hasta la clasificación, que en Mónaco es mágica. Yo habría hecho la carrera Sprint en otro sitio". Y también sobre el espectáculo de la carrera corta sus dudas son evidentes: la perspectiva, según Antonelli, es la de ver una veintena de vueltas disputadas en pelotón.

Una postura muy cercana a la de Max Verstappen, quien, sin embargo, parte de una consideración más general: nunca ha ocultado que no es partidario de las carreras sprint. El holandés comprende el deseo de aumentar la acción durante el fin de semana, pero no ve a Mónaco como el circuito capaz de sacar partido a este formato.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"Personalmente, no soy partidario de las carreras sprint, aunque entiendo los motivos. Aportan más acción durante el fin de semana. Pero para mí, el Gran Premio sigue siendo el objetivo principal".

Verstappen ha sido aún más conciso: "Será el mismo escenario que en la carrera principal: estás emocionado por la salida y luego no puedes adelantar. Es bastante sencillo".

Lando Norris también cree que hay circuitos más adecuados: "Hay lugares mejores donde disputar las carreras, circuitos en los que realmente se pueden ver adelantamientos".

Lando Norris, McLaren

George Russell, por su parte, se muestra decididamente a favor. El piloto de Mercedes considera que, tras varios años utilizando el formato Sprint, los fines de semana tradicionales se han diluido demasiado. "Todos queremos luchar. Por muy divertido que sea pilotar un monoplaza de Fórmula 1, el placer viene de la competición y de la adrenalina de la clasificación. Por supuesto, la carrera no será la más emocionante, pero se compensará con un viernes más interesante. Una clasificación de Sprint es mucho más emocionante que una FP2. En general, para mí tiene sentido".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Oscar Piastri reaccionó inicialmente con sorpresa, aunque luego comprendió la lógica de la decisión. También para el australiano el verdadero valor añadido serán las dos sesiones de clasificación, no necesariamente la carrera Sprint. "Probablemente no será la mejor carrera Sprint que tengamos, pero disputar dos sesiones de clasificación será interesante". Además, hay un elemento que va a modificar profundamente el enfoque de los pilotos: normalmente, en Mónaco la confianza se va ganando vuelta tras vuelta en las tres sesiones de entrenamientos libres, llegando al límite solo el sábado por la tarde. En 2027 no habrá ese lujo.

Es un aspecto que también destaca Liam Lawson. "Tendremos dos sesiones de clasificación y eso es genial en Mónaco, porque son la parte más emocionante del fin de semana. Obviamente, nada cambiará en lo que respecta a las carreras". Con una única sesión de entrenamientos antes de la Sprint Qualifying, los pilotos se verán además obligados a adelantar el momento en el que empezar a acercarse a los muros: "Tendremos que apretar mucho antes durante el fin de semana. Será difícil".

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Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Carlos Sainz ha resumido probablemente mejor que nadie la paradoja de la elección. El español está a favor de tener una segunda sesión de clasificación en Mónaco, pero mucho menos de una segunda carrera. "Creo que funcionaría tener otra clasificación, pero si me preguntáis si necesitamos otra carrera en Mónaco, la respuesta es no. Podríamos aparcar los coches el sábado y no disputar la carrera el domingo; el resultado sería el mismo".

Para Sainz, la solución ideal sería, por tanto, plantearse un formato específico para Mónaco: "Siempre he creído que la parte emocionante del fin de semana es la clasificación. Si se lograra crear una fórmula especial, adaptada a Mónaco, sería casi lo ideal".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Arvid Lindblad ha expresado una opinión similar. El joven británico valora positivamente la idea de disputar dos sesiones de clasificación en las calles del Principado, pero reconoce que la carrera Sprint difícilmente ofrecerá un gran espectáculo. Y ha lanzado una propuesta radical: en los circuitos urbanos se podría incluso eliminar la carrera Sprint y asignar los puntos directamente a través de la Sprint Qualifying.

"Clasificarse en Mónaco es uno de los mejores momentos del año, así que hacerlo dos veces es más divertido. La carrera Sprint probablemente no será la más emocionante".