Abandonar el Gran Premio de España en Madrid podría no considerarse exitoso para Sergio Pérez y Cadillac, sin embargo, para el piloto mexicano lo sucedido en la última carrera europea de la temporada 2026 le dejó buenas sensaciones que espera ayuden a seguir desarrollando el chasis del equipo americano, no solo para el final de esta campaña sino de cara al 2027.

Durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, el mexicano señaló que el equipo mostró un avance considerable que debe servir como base para el camino de desarrollo que deben continuar pensando en la próxima campaña. Al ser cuestionado sobre en qué áreas se está mejorando en particular, Checo Pérez dijo:

“Creo que, ante todo, en la comprensión del coche, para poder maximizar el rendimiento en todas las áreas, ya que no hemos podido introducir grandes mejoras esta temporada. Creo que todo está planeado para el año que viene. Y creo que definitivamente es la decisión correcta, lo que obviamente significa que serán unas últimas carreras muy dolorosas”, indicó el mexicano.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Creo que, como equipo, debemos asegurarnos de ofrecer nuestros mejores fines de semana con lo que tenemos —en cuanto a estrategia, paradas en boxes y la gestión global del fin de semana— y de progresar continuamente. Esa es realmente la prioridad: asegurarnos de tener el equipo de carreras listo para que, cuando llegue el coche, podamos triunfar”.

Para esta carrera en Bakú, Cadillac lleva mejoras en algunos elementos mientras que han confirmado que montarán el motor Ferrari ADUO 2 para el piloto mexicano, sin embargo, él mismo considera que esto no significará un gran cambio en el resultado final para Cadillac en el trazado callejero debido a las condiciones del circuito.

“Ahora mismo generamos mucha resistencia aerodinámica. Es una de nuestras mayores debilidades en este momento. Así que no espero milagros. Madrid supuso un buen paso adelante. Estuvimos muy cerca; estuvimos luchando contra los Williams. Tuvimos a Yuki detrás durante toda la carrera. Así que creo que fue un avance. Esperemos que aquí contemos con el nuevo motor, el nuevo motor Ferrari y ojalá podamos estar en la pelea y vivir una carrera caótica en Bakú”.

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Pérez, quien ha sido ganador en dos ocasiones en esta carrera, reconoció que la clave de un buen resultado depende de alejarse de todos los problemas.

“En Bakú, en general, lo primero es lograr llegar al final. Si lo consigues, siempre surgen buenas oportunidades. Y, en segundo lugar, necesitas mucha confianza. Tienes que ser capaz de atacar sin cometer errores, porque esta pista —especialmente con el viento el día de la carrera— puede ser muy especial: el día de la carrera el viento suele soplar con mucha fuerza. Eso lo hace muy complicado”