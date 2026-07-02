Sainz admite que comenzará a pensar en su futuro durante las vacaciones de verano

El piloto Carlos Sainz, integrante de Williams, termina contrato con el equipo de Grove a finales de 2026, pero admite que “en realidad no” considerará dónde está su futuro en la F1 hasta el parón veraniego del campeonato.

El español se unió a Williams para la temporada 2025 procedente de Ferrari y tuvo un primer año impresionante con el equipo. Sumó puntos en 20 carreras el año pasado e incluso subió al podio en Bakú y Qatar.

Este año, sin embargo, Williams ha empezado con el pie izquierdo con un coche con sobrepeso y poco competitivo, lo que ha provocado preguntas en el paddock sobre si Sainz optará por quedarse con el equipo o buscará otro destino.

"En realidad no”, dijo Sainz cuando le preguntaron si estaba tanteando asientos en equipos rivales. “No lo estoy haciendo, en serio. No, porque tengo muchísimo trabajo que hacer aquí en Williams ahora mismo.

“Durante las próximas carreras y la cantidad de sesiones de simulador que estamos haciendo, la cantidad de reuniones que se han celebrado en los últimos meses.

“También le he dicho a mi equipo que me de un poco de aire hasta el parón veraniego, solo para intentar ayudar a Williams y mejorar la situación tanto como sea posible. Y luego, en el parón veraniego, obviamente será momento de pensar en ello, de mirar las opciones.”

Carlos Sainz ha tenido problemas con un Williams poco competitivo este año. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El ganador de cuatro grandes premios dijo que el equipo “sabe cuáles son mis intenciones y mis prioridades”, que mantiene que son continuar con el equipo y comprometerse con su objetivo a largo plazo de volver a ganar carreras. Sin embargo, concede que todavía hay “mucho trabajo” por hacer en este sentido.

Ese trabajo se está llevando a cabo entre bastidores, y el equipo de Grove tiene preparada una serie de actualizaciones para las próximas carreras con el objetivo de reducir el peso del FW48 y también desbloquear su rendimiento.

El jefe del equipo, James Vowles, dijo que una actualización “de tamaño medio” llegará en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana en Silverstone, antes de que lleguen más ajustes en Spa, Budapest y Zandvoort. De hecho, dijo que el equipo tendrá “casi un coche completamente nuevo para Bakú” en septiembre.

El rendimiento que este programa de mejoras desbloquee en Williams será un factor clave en cualquier decisión que Sainz tome sobre su futuro.

“Estoy intentando profundizar en la raíz de las causas junto con JV, toda la dirección y todos los implicados para ver dónde empezaron a torcerse las cosas”, añadió Sainz. “Creo que lo hemos analizado y concluido, pero no solo eso, sino qué hacemos de cara al futuro, lo rápido que esos cambios van a empezar a dar frutos, y lo diligentes y agresivos que somos obviamente en la recuperación del bache.

“Analizando todo eso, intentando ayudar todo lo que pueda con mi criterio, mi experiencia, para ver qué lado y qué área necesitamos atacar de forma más agresiva. Al final, es tanta información y tantas cosas sucediendo que realmente deja muy poca oportunidad o muy poco espacio mental y tiempo para pensar en cualquier otra cosa.”

Carlos Sainz se ha reunido con James Vowles para comprender los problemas de Williams. Photo by: Clive Mason / Getty Images

Hasta que todo esto quede claro, Sainz ha pedido “el menor ruido posible” a su entorno respecto a contratos, movimientos de pilotos y dónde podría estar potencialmente su futuro.

“Estoy bastante seguro de que habrá, obviamente, conversaciones e información circulando y charla por el paddock, como siempre ocurre en esta etapa del año”, dijo Sainz. “Pero por mi parte, les he dicho que prefiero mantenerme un poco alejado de ello hasta el parón veraniego y ayudar al equipo y ayudar a que todo avance lo más rápido posible porque mi plan ideal y mi orden de prioridades es quedarme y continuar a largo plazo.”

Pero ¿adónde podría ir Sainz si quisiera un cambio de aires? Los verdaderos dictadores del mercado de pilotos este año son Max Verstappen y Fernando Alonso. Si el neerlandés opta por dejar Red Bull o la F1 en su conjunto, dejará un enorme hueco que llenar en los antiguos campeones del mundo.

Del mismo modo, si Alonso, a los 44 años, decide que ahora sí es el momento de colgar el casco de carreras, entonces Sainz podría ser una opción muy atractiva para Aston Martin. Pero ¿querría saltar de un proyecto a largo plazo a otro?

Los contratos también expiran este año en Audi, Racing Bulls y Haas, así que la temporada tonta de la F1 podría resultar ser movida este año.