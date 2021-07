Brawn: "Pérez fue como un imán para los problemas en Austria"

Pérez había tenido una sólida clasificación el sábado en el Red Bull Ring al terminar tercero en la Q3 y avisó que buscaría adelantar pronto a Lando Norris, quien salía delante suyo en el segundo lugar, para intentar construir un 1-2 de Red Bull con Max Verstappen al frente.

El mexicano se mantuvo tercero en el inicio y luego de un breve y de coche de seguridad, intentó adelantar a Norris por fuera en la curva 4 en la vuelta de reinicio, solo para quedar sin espacio en la pista y tener que transitar por la grava, lo que le hizo caer hasta el décimo puesto.

Norris fue sancionado con cinco segundos por la maniobra y Pérez trabajó en medio del pelotón durante el resto de la carrera, recibiendo en el camino él mismo dos sanciones de cinco segundos por realizar sobre Charles Leclerc dos acciones como las que sufrió con el piloto de McLaren.

Pérez cruzó la meta en el quinto lugar pero las penalizaciones que arrastraba lo hicieron quedar sexto, su peor resultado este año desde que terminara 11° en Imola, segunda ronda de la temporada.

En si habitual columna posterior a cada gran premio que se publica en el sitio web de la F1, Brawn opinó sobre la carrera del piloto mexicano y comentó: "'Checo' tuvo una carrera complicada. Podemos debatir algunas de las penalizaciones, pero este domingo fue un poco un imán. A veces, cuando te pones en el lugar equivocado en la carrera, pareces atraer los problemas".

El jefe deportivo de la máxima agregó que entiende lo que sintió el piloto de Guadalajara, quien pasó de aspirar al segundo lugar a tener que batallar con coches más lentos que su RB16B en una pista donde adelantar no es sencillo.

"Estoy seguro de que mentalmente estaba muy frustrado por estar luchando por el segundo puesto y de repente estar en medio del pelotón. Es fácil tratar de compensar eso. Es alguien que se irá de Austria sabiendo que no ha sido su mejor fin de semana", dijo.

Por otro lado, Brawn defendió las sanciones que recibieron tanto "Checo" Pérez como Norris durante el Gran Premio de Austria.

"Hubo algunas decisiones difíciles con respecto a las sanciones en la carrera", comentó. "Nadie, ni siquiera los comisarios, quiere ver sanciones y creo que se debatirán durante mucho tiempo. Pero igualmente, no podemos tener una agresión no regulada en la pista. Tampoco es lo que queremos ver. Encontrar ese equilibrio no siempre es fácil".

Galería: Las fotos de Sergio Pérez en el Gran Premio de Austria de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

