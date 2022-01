Schumacher: Tener un contrato para 2022 hizo más fácil mi año debut en F1

El alemán, hijo del siete veces campeón Michael Schumacher, debutó con Haas el año pasado como compañero de equipo de Nikita Mazepin.

Si bien ambos pilotos soportaron una campaña difícil con un Haas que no se había desarrollado desde 2020, Schumacher disfrutó de algunos puntos destacados, entre ellos pasar a la Q2 por mérito propio en el Gran Premio de Turquía.

Reflexionando sobre la temporada y si las cosas fueron más difíciles de lo que esperaba, Schumacher dijo que las cosas fueron en realidad mejores debido a la seguridad de tener un contrato por varios años.

"No ha sido más difícil. Creo que ha sido más fácil de lo que esperaba, para ser sincero", explicó. "De nuevo, no había esa presión de tener que decir '¿qué vas a hacer el año que viene?'"

"Es como si, si cumples la mayor parte del tiempo, tendrás un asiento para el próximo año. Así que todo depende de uno mismo, en realidad. No hay nada del exterior que pueda influir en esa decisión, realmente".

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La falta de competitividad del Haas hizo que Schumacher nunca estuviera realmente en la lucha por los puntos, lo que también ayudó a aliviar un poco sus niveles de estrés.

Sin embargo, cree que podría haber sido beneficioso que se lo presionara para que obtuviera buenos resultados.

"Habría disfrutado de tener esa presión de anotar puntos cada fin de semana, estar ahí arriba y luchar", dijo.

"Obviamente, te hace ver las cosas de otra manera que si siempre conduces en la parte de atrás. Claro que para la gente que conoce y entiende este deporte, verán lo que hago".

"Pero para la gente que no está tan metida en el tema, me verán conduciendo detrás y se preguntarán por qué, porque me han visto ganar campeonatos antes. Así que es un enfoque un poco diferente. Pero ha sido bueno para nosotros. El año que viene creo que habrá muchas cosas".

Además de seguir pilotando para Haas esta temporada, Schumacher será piloto de reserva de Ferrari para las carreras a las que Antonio Giovinazzi no pueda asistir por coincidir con su participación en la Fórmula E.