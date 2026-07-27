Desconcierto por la penalización a Lewis Hamilton en el GP de Hungría

Lewis Hamilton recibió una penalización de cinco segundos durante el Gran Premio de Hungría por exceder el límite de velocidad del pitlane por apenas 0,1 km/h.

La penalización, que hizo caer a Hamilton al quinto lugar pese a cruzar la meta en cuarta posición, dejó completamente desconcertado al expiloto y comentarista de Formula 1 de Sky Sports Anthony Davidson mientras analizaba las imágenes onboard.

La resolución oficial de los comisarios de la FIA confirmó que el Ferrari del siete veces campeón fue registrado exactamente a 80,1 km/h en el pitlane, 0,1 km/h por encima del límite.

Durante una revisión detallada de las imágenes de la cámara onboard de Hamilton, a Davidson le costó ver dónde el británico había excedido el límite.

"No logro entender por qué recibe una penalización", explicó el expiloto en Sky Sports F1. "Para mí, reduce la velocidad lo suficiente. Tenemos el cartel indicador en el lado izquierdo, para señalar el límite de velocidad de 80 km/h.

"Ferrari le dijo [por la radio del equipo] que fue en la entrada del pitlane donde iba con exceso de velocidad. Yo no lo veo.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ahora escuchemos cuándo suelta el botón del pitlane en este semáforo verde que aparece aquí. Ahora, de nuevo, para mí, suena como si lo soltara sobre la propia línea, y este tipo sabe lo que hace cuando se trata de líneas blancas y cuándo pulsar el botón.

"Quizá estuvo un poco demasiado cerca de la línea con la velocidad real del coche. Quién sabe, y simplemente lo tomaron por eso. Pero es extraño que solo ocurriera esa vez. Solo puedo guiarme por el sonido de si está pulsando ese botón o no. Pero para mí, se veía totalmente bien tanto al entrar como al salir".

Durante su entrevista posterior a la carrera, Hamilton argumentó que no necesitaba hacer la parada en boxes en absoluto, afirmando que sus neumáticos estaban "totalmente bien" y que podría haber luchado por el podio.

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Fotos del GP de Hungría - Domingo