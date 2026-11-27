Fórmula 1 GP de Qatar

La queja de Sainz contra Colapinto en Qatar: "Corre como si fuera domingo; supongo que es joven"

El piloto español se mostró molesto con su colega argentino por una maniobra sucedida durante la segunda práctica libre en Qatar.

Federico Faturos

Publicado: 27 nov 2026, 19:24

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Carlos Sainz no se tomó a bien el adelantamiento que le realizó Franco Colapinto este viernes en el Circuito Internacional de Losail en la FP2 para el Gran Premio de Qatar.

El piloto de Alpine se lanzó por dentro para superar al de Williams en la curva uno, lo que hizo que Sainz tuviera que moverse hacia fuera para evitar un contacto. George Russell, que venía justo detrás de ambos, reaccionó con sorpresa al ver lo ocurrido.

Una vez terminada la sesión, Sainz expresó su frustración por lo hecho por Colapinto, ya que lo consideró un exceso para un viernes de entrenamientos libres.

"Ya van un par de viernes en los que Franco me está complicando un poco las cosas", dijo Sainz, antes de agregar: "No entiendo qué está haciendo los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que simplemente es joven".

Preguntado si quizás era un tema para conversar con Colapinto, Sainz respondió: "Quizás en algún momento".

En una FP2 que se vio afectada por dos banderas rojas, lo que impidió que todos los pilotos pudieran realizar sus simulacros de clasificación, Sainz terminó en la 16° posición, casualmente justo detrás de Colapinto.

"La realidad es que quizá somos un poco más competitivos de lo esperado si completamos las vueltas, pero nos está costando completarlas", explicó el piloto español sobre el rendimiento de su monoplaza.

"Siempre hay movimientos bruscos del coche, siempre hay subviraje, siempre hay un equilibrio que quizá no funciona bien durante toda la vuelta y cuesta completarla. Creo que, si hubiera completado bien un par de vueltas hoy… Quizá esperaba estar entre el 17° y el 19° puesto. Puede que estemos más bien entre el 15° y el 14°, lo que es un poco mejor de lo esperado. Así que lo tomaremos como algo positivo".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Franco Colapinto admite que no está cómodo tras un difícil viernes de Alpine en Qatar

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Federico Faturos





Franco Colapinto admite que no está cómodo tras un difícil viernes de Alpine en Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



27 min



Franco Colapinto admite que no está cómodo tras un difícil viernes de Alpine en Qatar





Los resultados completos de la FP1 y la FP2 del GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



54 min



Los resultados completos de la FP1 y la FP2 del GP de Qatar de F1 2026





Antonelli lidera una FP2 en Qatar afectada por dos banderas rojas; Colapinto es 15º y Checo Pérez, 22º



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Antonelli lidera una FP2 en Qatar afectada por dos banderas rojas; Colapinto es 15º y Checo Pérez, 22º

More from

Carlos Sainz





Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



4 h



Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030





Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



7 d



Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor





Lo que reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para afrontar la lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



16 d



Lo que reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para afrontar la lluvia

More from

Williams





La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026





¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



11 d



¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?





La "terriblemente dolorosa" decisión de Williams en 2026 con vistas a la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



14 d



La "terriblemente dolorosa" decisión de Williams en 2026 con vistas a la F1 2027

Últimas noticias





La queja de Sainz contra Colapinto en Qatar: "Corre como si fuera domingo; supongo que es joven"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



La queja de Sainz contra Colapinto en Qatar: "Corre como si fuera domingo; supongo que es joven"





La reacción de Acosta ante el retiro de Marc Márquez que le impedirá medirse con el múltiple campeón en Ducati



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



16 min



La reacción de Acosta ante el retiro de Marc Márquez que le impedirá medirse con el múltiple campeón en Ducati





Franco Colapinto admite que no está cómodo tras un difícil viernes de Alpine en Qatar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



27 min



Franco Colapinto admite que no está cómodo tras un difícil viernes de Alpine en Qatar





FIA resuelve el caso de Checo Pérez por su retraso en la conferencia de prensa en Qatar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



45 min



FIA resuelve el caso de Checo Pérez por su retraso en la conferencia de prensa en Qatar

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete