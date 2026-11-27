Fórmula 1 GP de Qatar

VIDEO: Pierre Gasly se sale de pista y causa una bandera roja en la FP2 de Qatar

El piloto francés perdió el control de su Alpine y terminó encajado en la grava durante la segunda práctica del viernes.

Federico Faturos

Edited: 27 nov 2026, 17:56

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Pierre Gasly terminó el viernes con su Alpine A526 detenido fuera de la pista en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar, lo que causó una bandera roja.

El piloto de 30 años perdió el control de su monoplaza en la curva 14 a gran velocidad y fue hacia la grava, donde quedó encajado sin poder retomar la marcha pese a que el coche no presentaba daños de consideración y el motor seguía en marcha.

La actividad fue frenada con una bandera roja para permitir que se retire el coche de Gasly, un incidente que llegó apenas la FP2 había vuelta a la bandera verde tras una primera pausa con bandera roja para limpiar grava que había sobre el circuito a la altura de la curva 8.

VIDEO: Así fue el incidente de Pierre Gasly en la FP2 del Gran Premio de Qatar

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La FIA confirma la congelación de motores de F1 e impone restricciones de pruebas antes del regreso de los V8

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Federico Faturos





A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



17 h



A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Qatar de F1 2026





Colapinto avisa que Qatar será muy diferente a Las Vegas y dejará ver las "debilidades" de Alpine



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 d



Colapinto avisa que Qatar será muy diferente a Las Vegas y dejará ver las "debilidades" de Alpine





Por qué Alpine pudo mantenerse con los líderes en Las Vegas pero no en Monza



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Por qué Alpine pudo mantenerse con los líderes en Las Vegas pero no en Monza

More from

Pierre Gasly





El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas





Gasly revela que la victoria era posible para Alpine en Las Vegas hasta que un problema lo frenó



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



5 d



Gasly revela que la victoria era posible para Alpine en Las Vegas hasta que un problema lo frenó





Briatore celebra la mejor cosecha del año de Alpine en Las Vegas y destaca a Gasly y a Colapinto



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



5 d



Briatore celebra la mejor cosecha del año de Alpine en Las Vegas y destaca a Gasly y a Colapinto

More from

Alpine





La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026





Colapinto recibe elogios y destaca en los Power Rankings de la F1 tras el GP de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Colapinto recibe elogios y destaca en los Power Rankings de la F1 tras el GP de Las Vegas





Colapinto advierte el reto de Lusail y busca repetir puntos con Alpine en el GP de Qatar F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



3 d



Colapinto advierte el reto de Lusail y busca repetir puntos con Alpine en el GP de Qatar F1

Últimas noticias





VIDEO: Pierre Gasly se sale de pista y causa una bandera roja en la FP2 de Qatar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



VIDEO: Pierre Gasly se sale de pista y causa una bandera roja en la FP2 de Qatar





La FIA confirma la congelación de motores de F1 e impone restricciones de pruebas antes del regreso de los V8



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



38 min



La FIA confirma la congelación de motores de F1 e impone restricciones de pruebas antes del regreso de los V8





Tardozzi ve correcta la retirada de Marc Márquez pese al shock en Ducati



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Tardozzi ve correcta la retirada de Marc Márquez pese al shock en Ducati





Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Qatar 2026 de F1 en Latinoamérica



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Qatar 2026 de F1 en Latinoamérica

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete