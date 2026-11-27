Fórmula 1 GP de Qatar
VIDEO: Pierre Gasly se sale de pista y causa una bandera roja en la FP2 de Qatar
El piloto francés perdió el control de su Alpine y terminó encajado en la grava durante la segunda práctica del viernes.
Federico Faturos
Edited: 27 nov 2026, 17:56
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Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Pierre Gasly terminó el viernes con su Alpine A526 detenido fuera de la pista en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar, lo que causó una bandera roja.
El piloto de 30 años perdió el control de su monoplaza en la curva 14 a gran velocidad y fue hacia la grava, donde quedó encajado sin poder retomar la marcha pese a que el coche no presentaba daños de consideración y el motor seguía en marcha.
La actividad fue frenada con una bandera roja para permitir que se retire el coche de Gasly, un incidente que llegó apenas la FP2 había vuelta a la bandera verde tras una primera pausa con bandera roja para limpiar grava que había sobre el circuito a la altura de la curva 8.
VIDEO: Así fue el incidente de Pierre Gasly en la FP2 del Gran Premio de Qatar
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