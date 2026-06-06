Sainz admite que el bajón de Williams en 2026 puso a prueba su fe en el equipo

El piloto de Williams, Carlos Sainz, admitió que la decepcionante temporada 2026 del equipo fue un shock, pero afirmó que el plan de acción implementado le ha devuelto la fe en la escudería.

Cuando Sainz fichó por Williams tras perder su asiento en Ferrari, era evidente que el cambio supondría un paso atrás, al menos durante un periodo considerable, mientras Williams se transformaba de un equipo mediocre, con recursos limitados y una estructura anticuada, en un equipo de élite capaz de competir de tú a tú con los cuatro grandes de la F1.

Si bien Williams superó con creces las expectativas más optimistas de Sainz en su primer año, 2026 ha dado un giro radical con un monoplaza FW48 que se ha quedado muy rezagado debido a la falta de carga aerodinámica y al exceso de peso, a pesar de haber dedicado la mayor parte de 2025 a adaptarse a los cambios en la normativa.

En público, Sainz y el equipo han mantenido la calma, pero es evidente —y comprensible— la frustración que sienten ante la falta de progreso del equipo de Grove, tras el gran énfasis puesto en esta temporada y las siguientes. El ascenso de Williams a la cabeza siempre iba a ser un proceso gradual y a largo plazo, pero eso no hizo menos impactante su repentino retroceso, admitió Sainz.

"Creo que reconocemos que, fundamentalmente, incluso sin el problema del peso, este coche no está a la altura de lo que podría o debería haber sido", fue el veredicto de Sainz en Mónaco, después de que él y su compañero Alex Albon sumaran tan solo siete puntos en los primeros cinco fines de semana de carrera.

"Para ser sincero, este año hemos tenido un rendimiento muy por debajo de lo esperado en muchos aspectos, y por eso hemos sufrido un duro revés, porque creo que no esperábamos rendir tan mal en tantos de ellos.

Cuando le preguntaron si 2026 puso a prueba su fe en su decisión de fichar por Williams, respondió: "¿Que si puso a prueba mi fe? Sin duda. Pasar de subir al podio a finales del año pasado a estar de repente donde estábamos —a dos segundos del ritmo al principio del año— es una gran prueba de fe o un duro golpe para el sistema".

Carlos Sainz can't escape his Ferrari past Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La temporada 2026 ha sido particularmente dolorosa debido al marcado contraste con un 2025 inesperadamente bueno, cuando el equipo terminó quinto en la clasificación y Sainz logró dos podios sorpresivos en Azerbaiyán y Qatar. En retrospectiva, parece que el equipo superó el nivel real de sus capacidades operativas, intentando luego hacer más de lo que sus procesos podían manejar al desarrollar y construir el coche de 2026.

"Creo que el año pasado dimos más de lo esperado como equipo", añadió el español. "El FW47 era un buen coche de carreras, con sus fortalezas y debilidades, pero sin duda logramos crear un coche capaz de conseguir podios. En mi primer año con el equipo, no me lo esperaba. Esperaba ser un coche sólido en la mitad de la parrilla, pero no estar luchando de tú a tú con Mercedes y Ferrari en algunas carreras en cuanto a ritmo puro. Y eso probablemente también elevó mis expectativas para 2026. Luego llegó 2026 y fue casi lo contrario".

El tema principal ahora es cómo responderá Williams. El jefe del equipo, James Vowles, nunca ha ocultado la idea de que quizás haya impulsado cambios sistémicos en la organización de Williams que no estaban preparados para afrontar. Sin embargo, se espera que el bajón de 2026 haya puesto al descubierto más debilidades que el equipo ahora puede abordar y que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidas.

Sainz ha comparado la situación de Williams con la del equipo McLaren de hace tres años, una analogía muy utilizada, cuando McLaren languidecía en la parte trasera de la parrilla antes de experimentar un rápido ascenso.

Carlos Sainz: Williams slump was "not expected" Photo by: Mert Alper Dervis / Anadolu via Getty Images

"Fui el primero en decirle a James y a la directiva que no lo esperábamos, pero al mismo tiempo mantuvimos conversaciones muy abiertas y claras sobre dónde empezaron a fallar las cosas", detalló Sainz.

"Hicimos un análisis exhaustivo con algunos miembros clave del equipo, y creo que una vez que todos entendimos dónde y cómo había empezado a fallar, me di cuenta rápidamente de que, en realidad, podría haber sido beneficioso para el equipo.

"El camino hacia la recuperación de un equipo nunca es lineal. El mejor ejemplo es McLaren a principios de 2023: estaban muy mal, pero terminaron el año con fuerza y ​​a partir de ahí se produjo un gran progreso.

"Impulsó algunos cambios muy interesantes dentro del equipo en cuanto a mentalidad, cambios de enfoque necesarios que quizás sin ese revés nunca habríamos cambiado ni corregido.

"Gracias al impacto de ese revés, James y su equipo pusieron en marcha una acción muy enérgica para corregirlos, para eliminarlos del sistema." Eso me hizo recuperar mucha fe y confianza en el proyecto."

Mientras tanto, se avecinan más cambios en su monoplaza actual, ya que Williams busca estratégicamente que sus esfuerzos por reducir el peso coincidan con una serie de mejoras aerodinámicas para optimizar el uso de sus recursos.

La próxima temporada, Williams planea saltarse un año en la nomenclatura de su chasis y pasar directamente del FW48 al FW50. Este gesto pretende celebrar el 50 aniversario de su debut en la Fórmula 1 en 1977. Sainz y Albon también esperan que esto coincida con un avance significativo para el histórico equipo, en lugar de un retroceso como el de 2026.