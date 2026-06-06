McLaren recibe “un baño de realidad” en Mónaco, según Norris

La temporada 2026 de Lando Norris se perfila como la más decepcionante para un campeón defensor desde la catastrófica 2014 de Sebastian Vettel.

Pero mientras el año de Vettel estuvo definido por las dificultades con un motor Renault poco competitivo y poco fiable, el 2026 de McLaren ha sido una acumulación de pequeñas pero reveladoras frustraciones: un chasis lo bastante efectivo como para que Norris ganara la carrera sprint de Miami desde la pole, pero lastrado por una falta de ‘sensación’ en el tren delantero y la presencia de misteriosos duendes eléctricos.

Ningún coche tomó la salida en el Gran Premio de China, y McLaren tuvo que romper el toque de queda durante la noche en Mónaco para sustituir el mazo de cables de Norris y otros componentes eléctricos después de que su coche se detuviera en la FP2 del viernes. Pero fue la incapacidad del MCL40 para infundir confianza en sus pilotos lo que relegó a Norris y a su compañero de equipo Oscar Piastri a la cuarta fila de la parrilla, a más de medio segundo del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli que logró la pole.

Lo interesante es que, mientras el jefe del equipo Andrea Stella dijo a los periodistas en Canadá que el MCL40 es razonablemente fuerte en las curvas lentas, y que se podía esperar que rindiera bien en un circuito como Mónaco, las expectativas de Norris eran diferentes. De hecho, antes del evento pensaba que la cuarta fila era su destino más probable.

"Creo que solo hay una ligera diferencia de opinión", dijo Norris en Mónaco cuando le insistieron sobre este tema.

"Obviamente soy yo quien conduce el coche, así que puedo notar la dificultad para extraer tiempo por vuelta, lo difícil que ya fue el fin de semana pasado [de carrera] en Montreal. Por eso me sorprendió tanto el fin de semana pasado ser tan competitivos como fuimos.

"Creo que venir aquí es bastante, no una llamada de atención, pero sí un pequeño baño de realidad sobre lo lejos que estamos.

"No tenía grandes esperanzas para este fin de semana. El coche es simplemente muy difícil de conducir, no es muy dócil, no perdona en absoluto.

"Así que mi nivel de confianza el año pasado era 100, ahora es 85. Y en Mónaco, ya sabes, necesitas estar al 100."

Lando Norris, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En Montreal, McLaren probó un nuevo alerón delantero que finalmente decidió retirar, a la espera de una evaluación más profunda en Mónaco. Pero los resultados siguen siendo inconcluyentes; Piastri volvió a la especificación anterior antes de la clasificación, pero su margen de poco más de una décima sobre su compañero de equipo podría explicarse porque Norris se pasó del límite en su vuelta más rápida.

La temporada pasada Norris tuvo dificultades inicialmente con la manejabilidad de su coche, diciendo que no hacía "clic" con él. Ese problema se alivió con una geometría diferente de la suspensión delantera.

Pero los comentarios de Norris este fin de semana sugieren otro caso de McLaren presentando un coche que tiene un gran potencial teórico en términos de tiempo por vuelta, pero al que los pilotos les cuesta acceder a ese rendimiento, lo que lleva a una diferencia de perspectiva entre ellos y los ingenieros. Y de nuevo el tren delantero parece ser un factor limitante.

Norris también consideró que, aunque pudo haber dejado un par de décimas sobre la mesa por pequeños errores como el bloqueo en la chicana en su última vuelta lanzada, en el fondo el coche no es lo bastante rápido para cerrar esa diferencia de medio segundo con los líderes.

"Siempre estás intentando llevar el coche al límite en todos los aspectos, es solo que nuestro límite está aquí y el de los otros está ligeramente por encima", dijo. "Es tan simple como eso. Tampoco es tan simple como eso.

"Tenemos problemas con algunos atributos, con el bloqueo delantero y con que la parte delantera del coche simplemente no funciona muy bien. Pero esto es algo del coche, no de los neumáticos, o una combinación, y esto es algo en lo que tenemos que trabajar."